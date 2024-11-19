Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?

Начальник управления Экоохотнадзора вступил в отряд «Барс-Белгород»

Сюжет Новости Белгорода

Вступить в батальон решил Андрей Гоц. Его место на время отсутствия займёт первый заместитель. Подробности Андрей Гоц сообщил на своей странице в соцсети.