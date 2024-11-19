Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?

Posted 19 ноября, 08:16
Published 19 ноября, 08:16
Modified 19 ноября, 08:16
Updated 19 ноября, 08:16
Начальник регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц тоже решил вступить в отряд «Барс-Белгород». Он отметил, что предварительно ему следует пройти необходимую подготовку.
Стало известно, кто займёт пост начальника вместо Гоца. Другие работники ведомства также вскоре могут последовать примеру руководителя и присоединиться к «Барсу», добавил чиновник.
«Сотрудники управления, как и прежде, будут обеспечивать экологическую безопасность в регионе. Обязанности начальника управления на время моего отсутствия возложены на первого заместителя Алексея Масяева», — добавил Гоц.
Ранее в «Барс» вступили некоторые белгородские чиновники. После месяца службы на прежние посты вернулись главы двух муниципалитетов — Губкинского округа и Красногвардейского района.