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Posted 19 ноября, 08:16

Published 19 ноября, 08:16

Modified 19 ноября, 08:16

Updated 19 ноября, 08:16

Андрей Гоц с коллегами

Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?

19 ноября 2024, 08:16
Фото: страница Андрея Гоца. Андрей Гоц с коллегами

Начальник управления Экоохотнадзора вступил в отряд «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Белгорода
Вступить в батальон решил Андрей Гоц. Его место на время отсутствия займёт первый заместитель. Подробности Андрей Гоц сообщил на своей странице в соцсети.

Начальник регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц тоже решил вступить в отряд «Барс-Белгород». Он отметил, что предварительно ему следует пройти необходимую подготовку.

Стало известно, кто займёт пост начальника вместо Гоца. Другие работники ведомства также вскоре могут последовать примеру руководителя и присоединиться к «Барсу», добавил чиновник.

«Сотрудники управления, как и прежде, будут обеспечивать экологическую безопасность в регионе. Обязанности начальника управления на время моего отсутствия возложены на первого заместителя Алексея Масяева», — добавил Гоц.

Ранее в «Барс» вступили некоторые белгородские чиновники. После месяца службы на прежние посты вернулись главы двух муниципалитетов — Губкинского округа и Красногвардейского района.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Начальник#Белгород#Экоохотнадзор#Барс#Андрей Гоц#Барс-Белгород
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