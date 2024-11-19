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Posted 19 ноября, 13:14

Published 19 ноября, 13:14

Modified 19 ноября, 13:16

Updated 19 ноября, 13:16

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о восстановлении арт-объекта на Везёлке

Белгород останется без пингвинов? Какая судьба ждёт «Калейдоскоп»

19 ноября 2024, 13:14
Фото: bel.ru.

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о восстановлении арт-объекта на Везёлке

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Эксклюзив
12 ноября арт-объект «Калейдоскоп» в центре Белгорода сломался, несколько частей конструкции уплыли по реке со своего законного места. Редакция Бел.Ру обратилась в мэрию за комментарием на счёт восстановления объекта. Ответ пришёл неоднозначный.

Неделю назад горожане заметили, что часть арт-объекта «Калейдоскоп» на Везёлке уплыла. Инсталляция оторвалась от своего места под «мостом любви» у корпуса БелГУ в центре Белгорода и отправилась в сплав. Несколько «льдинок» нашли в парке Победы, они застряли в камышах.

Редакция Бел.Ру обращалась к автору композиции и директору архитектурного бюро «Дирекция пространственного развития „10“», которое проект реализовало. Анна Гамурак рассказала, что сейчас у «Дирекции» нет никаких обязательств по обслуживанию объекта, а гарантийный срок на изделие прошёл.

В мэрии на запрос Бел.Ру ответили, что сейчас объект на балансе управления Белгорблагоустройство. Оно же и содержит и ремонтирует объект. На вопрос о том, будут ли сажать цветы и сажали ли растения раньше на объекте, как это и планировал подрядчик, — не ответили.

Сроков восстановления не назвали, уточнили только, что объект демонтируют на зимнее хранение этой осенью. Отметим, что на момент получения ответа остаётся всего 8 рабочих дней осени. Будут ли восстанавливать «Калейдоскоп» — пока нельзя сказать. В администрации сообщили, что это сделают весной 2025 года, но только если будет финансирование.

Миграция пингвинов в Белгороде: кто отвечает за поломку арт-объекта на Везёлке?
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#Алёна Мальцева#Везёлка#Эксклюзив#Белгород#Арт-объект
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