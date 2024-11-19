Белгород останется без пингвинов? Какая судьба ждёт «Калейдоскоп»

Posted 19 ноября, 13:14
Published 19 ноября, 13:14
Modified 19 ноября, 13:16
Updated 19 ноября, 13:16
Неделю назад горожане заметили, что часть арт-объекта «Калейдоскоп» на Везёлке уплыла. Инсталляция оторвалась от своего места под «мостом любви» у корпуса БелГУ в центре Белгорода и отправилась в сплав. Несколько «льдинок» нашли в парке Победы, они застряли в камышах.
Редакция Бел.Ру обращалась к автору композиции и директору архитектурного бюро «Дирекция пространственного развития „10“», которое проект реализовало. Анна Гамурак рассказала, что сейчас у «Дирекции» нет никаких обязательств по обслуживанию объекта, а гарантийный срок на изделие прошёл.
В мэрии на запрос Бел.Ру ответили, что сейчас объект на балансе управления Белгорблагоустройство. Оно же и содержит и ремонтирует объект. На вопрос о том, будут ли сажать цветы и сажали ли растения раньше на объекте, как это и планировал подрядчик, — не ответили.
Сроков восстановления не назвали, уточнили только, что объект демонтируют на зимнее хранение этой осенью. Отметим, что на момент получения ответа остаётся всего 8 рабочих дней осени. Будут ли восстанавливать «Калейдоскоп» — пока нельзя сказать. В администрации сообщили, что это сделают весной 2025 года, но только если будет финансирование.