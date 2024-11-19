Белгород останется без пингвинов? Какая судьба ждёт «Калейдоскоп»

В мэрии на запрос Бел.Ру ответили, что сейчас объект на балансе управления Белгорблагоустройство. Оно же и содержит и ремонтирует объект. На вопрос о том, будут ли сажать цветы и сажали ли растения раньше на объекте, как это и планировал подрядчик, — не ответили.