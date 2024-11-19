«Никогда не знаешь, сколько заплатишь»: оплата проезда в Белгороде разная из-за СВО?

Женщина рассказала, что дважды в день ездит от улицы Олимпийской в посёлке Северный до улицы 5 Августа в Белгороде, однако оплата в одном и том же автобусе каждый раз насчитывается разная. Белгородка поинтересовалась, от чего зависит сумма и почему она так часто меняется.