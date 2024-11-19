«Никогда не знаешь, сколько заплатишь»: оплата проезда в Белгороде разная из-за СВО?

Posted 19 ноября, 10:29
Published 19 ноября, 10:29
Modified 19 ноября, 10:29
Updated 19 ноября, 10:29
Женщина рассказала, что дважды в день ездит от улицы Олимпийской в посёлке Северный до улицы 5 Августа в Белгороде, однако оплата в одном и том же автобусе каждый раз насчитывается разная. Белгородка поинтересовалась, от чего зависит сумма и почему она так часто меняется.
Оказалось, что дело в сложной оперативной обстановке, из-за которой наблюдаются сбои в работе спутниковой связи. Сам же проезд от Олимпийской до Белгорода фиксированный — 24,5 рубля, но из-за использования спутниковой навигации при оплате картой могут появиться проблемы.
«К сожалению, из-за оперативной обстановки в регионе происходят несистематические сбои в работе спутниковой связи, и сигнал GPS имеет нестабильную связь, в связи с чем оборудование работает со сбоями и может привести к некорректному списанию денежных средств. Если пассажир заметил несоответствие остановочного пункта с надписью на валидаторе, то необходимо обратиться к водителю, чтобы он выбрал нужную остановку вручную, и только после этого прикладывать карту», — пояснил начальник Организатора пассажирских перевозок Мстислав Боровицкий.
В случае если уже списали средства больше необходимого, можно обратиться в диспетчерскую службу подрядчика, обслуживающего маршрут.
Ранее белгородцы уже жаловались на подобную проблему, где улицу Есенина в Белгороде валидатор принимал за Белгородский район. Тогда же жителям объясняли, что проблема кроется в спутниковой связи. В целом же подобная проблема в регионе наблюдается с начала СВО.