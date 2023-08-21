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С белгородцев списывают лишние деньги за поездки из-за спутниковой связи

Аномальная зона: на одной из остановок с белгородцев списывают лишние деньги

21 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI

С белгородцев списывают лишние деньги за поездки из-за спутниковой связи

Автобусы периодически теряют спутниковую связь, из-за чего у пассажиров списываются лишние деньги. Проблему подтвердили перевозчики. О ситуации горожане сообщили в Сети.

Белгородцы пожаловались, что с них списывали лишние деньги за поездки с остановки «ул. Есенина» (на улице Щорса) до центра города. Горожане интересуются, что это за нововведение и зачем «обманывают пассажиров».

«Хотелось бы задать вопрос ЕТК: на каком основании и с каких пор остановка „ул. Есенина“ (по ул. Щорса), судя по оплате, вами отнесена к Белгородскому району?» — пишет горожанин.

По словам белгородца, 9 августа он и двое членов его семьи оплатили проезд от указанной остановки в автобусе 111у. Ехали горожане в сторону центра. При выходе с пассажиров списали по 20,5 рубля. Мужчина предположил, что возникла какая-то ошибка.

«В тот раз я решил, что это был технический сбой, и забыл об этом. 18 августа после посадки на той же остановке на автобус 111с и проезда в сторону центра аналогично списалось по 20,5 рубля. В сторону Дубового при выходе на этой остановке списывается, как и положено, по 20 рублей», — продолжил горожанин.

На жалобу белгородца обратили внимание в ЕТК и объяснили, что сбои связаны с потерей спутниковой связи в связи с «жёлтым» уровнем террористической опасности. Мужчине предложили оформить возврат денежных средств. Также горожанину ответил представитель Организатора пассажирских перевозок.

К сожалению, подобные ситуации возникают из-за потери спутниковой связи. Для возврата излишне уплаченных денежных средств Вам необходимо обратиться к перевозчику.
Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок БО»

Интересно, что в феврале прошлого года добавили 50 копеек за проезд до «Сити Молла». В ЕТК тогда объяснили, что это не ошибка системы. Дело в том, что до реконструкции улицы Щорса остановка у ТРЦ значилась как обратная для остановки на улице Есенина. То есть она находилась в черте города. После реконструкции эта ситуация, судя по всему, изменилась.

Где находится остановка «Сити Молл» — в черте города или Белгородском районе, приходилось разбираться. Тогда в областном правительстве ответили, что остановочный комплекс возле ТРЦ расположен всё-таки на территории Белгородского района.

Законно ли с белгородцев берут на 50 копеек больше за выход на остановке «Сити Молл»?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мстислав боровицкий#Город#Автобусы#Проезд#Спутниковая связь#Жалобы#ЕТК#Террористическая опасность#Сити молл#Новости Белгорода
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