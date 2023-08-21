Аномальная зона: на одной из остановок с белгородцев списывают лишние деньги

Интересно, что в феврале прошлого года добавили 50 копеек за проезд до «Сити Молла». В ЕТК тогда объяснили, что это не ошибка системы. Дело в том, что до реконструкции улицы Щорса остановка у ТРЦ значилась как обратная для остановки на улице Есенина. То есть она находилась в черте города. После реконструкции эта ситуация, судя по всему, изменилась.