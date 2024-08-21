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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Масштабный сбой в работе интернет-сервисов в России случился из-за атаки хакеров

Что известно о масштабном сбое интернет-сервисов в России?

21 августа 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

Масштабный сбой в работе интернет-сервисов в России случился из-за атаки хакеров

В среду, 21 августа, многие россияне столкнулись с масштабными сбоями в мессенджерах и интернет-сервисах. В пресс-службе Роскомнадзора журналистам РИА «Новости» объяснили, что операторов связи атаковали хакеры.

Днём 21 августа жители России столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Позже стало известно, что проблемы также наблюдаются и с Discord, Steam, Twitch и даже сайтом Сбой.рф.

По данным Роскомнадзора, сбой в работе интернет-сервисов оказался связан с DDoS-атакой на операторов связи. Специалисты оперативно приступили к устранению проблемы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор, по состоянию на 15:00 атаку удалось отразить, сервисы работают в обычном режиме.

Отметим, что ранее из-за введённого в Белгородской области режима КТО жителям девяти муниципалитетов разрешили пользоваться бесплатными мобильной связью и интернетом. Позже информацию подтверждали операторы связи.

Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
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#Александра Склярова#Общество#Telegram#Россия#Сбой#Хакеры#Операторы связи
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