Что известно о масштабном сбое интернет-сервисов в России?

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Днём 21 августа жители России столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Позже стало известно, что проблемы также наблюдаются и с Discord, Steam, Twitch и даже сайтом Сбой.рф.
По данным Роскомнадзора, сбой в работе интернет-сервисов оказался связан с DDoS-атакой на операторов связи. Специалисты оперативно приступили к устранению проблемы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор, по состоянию на 15:00 атаку удалось отразить, сервисы работают в обычном режиме.
Отметим, что ранее из-за введённого в Белгородской области режима КТО жителям девяти муниципалитетов разрешили пользоваться бесплатными мобильной связью и интернетом. Позже информацию подтверждали операторы связи.