В белгородских автобусах сбоят валидаторы, организатор перевозок назвал причину

Если пассажир заметил, что с него неправильно списали плату, он может вернуть деньги, обратившись напрямую в компанию перевозчика.



Похожие перебои возникли и в работе светофоров и камер видеонаблюдения на дорогах области. Чтобы исправить неполадки было решено переключить их на оптоволокно.