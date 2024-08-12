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Published Сегодня, 11:09

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Валидатор

В белгородских автобусах сбоят валидаторы, организатор перевозок назвал причину

12 августа 2024, 11:09
Фото: bel.ru
Валидатор

Белгородцы жалуются на проблемы с валидаторами в общественном транспорте

Система, которая должна была сделать проезд в автобусах для белгородцев удобнее, начала создавать проблемы. Валидаторы сбоят и списывают лишние деньги за проезд. В частности, жители заметили проблемы в автобусах на 139-м маршруте. Областной перевозчик объяснил это оперативной обстановкой.
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Автобус

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области сообщил, что сбои в работе валидаторов на некоторых маршрутах связаны со сложной оперативной обстановкой в регионе.

Чтобы зафиксировать оплату проезда, устройствам необходимо знать местоположение остановки, на которой входит или выходит пассажир. Для этого он обращается к данным спутниковой связи. Если спутниковой связи нет, то и прибор работает некорректно.

Если пассажир заметил, что с него неправильно списали плату, он может вернуть деньги, обратившись напрямую в компанию перевозчика.

Похожие перебои возникли и в работе светофоров и камер видеонаблюдения на дорогах области. Чтобы исправить неполадки было решено переключить их на оптоволокно.

В Белгороде переключат светофоры на оптоволокно из-за проблем со связью
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Автобус#Пассажиры#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#Спутниковая связь#Оперативная обстановка#Валидаторы#Сбои
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