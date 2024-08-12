В белгородских автобусах сбоят валидаторы, организатор перевозок назвал причину

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Организатор пассажирских перевозок Белгородской области сообщил, что сбои в работе валидаторов на некоторых маршрутах связаны со сложной оперативной обстановкой в регионе.
Чтобы зафиксировать оплату проезда, устройствам необходимо знать местоположение остановки, на которой входит или выходит пассажир. Для этого он обращается к данным спутниковой связи. Если спутниковой связи нет, то и прибор работает некорректно.
Если пассажир заметил, что с него неправильно списали плату, он может вернуть деньги, обратившись напрямую в компанию перевозчика.
Похожие перебои возникли и в работе светофоров и камер видеонаблюдения на дорогах области. Чтобы исправить неполадки было решено переключить их на оптоволокно.