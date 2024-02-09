В Белгороде переключат светофоры на оптоволокно из-за проблем со связью

Posted 9 февраля, 08:10
Published 9 февраля, 08:10
Modified 9 февраля, 08:12
Updated 9 февраля, 08:12
В столице региона светофоры решили перевести на волоконно-оптические линии связи. Сейчас для работы используется мобильная связь. Однако из-за нестабильного соединения периодически случаются перебои с оперативностью взаимодействия. Речь идёт о светофорах, дорожных контроллерах, детекторах и обзорных камерах.
Переключить предстоит около 600 элементов оборудования, в том числе 155 светофоров.
Переводить на другой вид связи дорожную систему начали в прошлом году. В настоящий момент переключить удалось около 50% оборудования. Мэрия отмечает, что благодаря этому увеличилась скорость реагирования, передачи данных и надёжность сигнала.