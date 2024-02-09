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Posted 9 февраля, 08:10

Published 9 февраля, 08:10

Modified 9 февраля, 08:12

Updated 9 февраля, 08:12

Светофоры

В Белгороде переключат светофоры на оптоволокно из-за проблем со связью

9 февраля 2024, 08:10
Фото: администрация Белгорода
Светофоры

В Белгороде улучшат интеллектуальную систему светофоров и камер

Ранее для взаимодействия между дорожными элементами использовалась мобильная связь. Однако из-за нестабильного соединения были проблемы с оперативностью и надёжностью сигнала. Подробности сообщает мэрия.

В столице региона светофоры решили перевести на волоконно-оптические линии связи. Сейчас для работы используется мобильная связь. Однако из-за нестабильного соединения периодически случаются перебои с оперативностью взаимодействия. Речь идёт о светофорах, дорожных контроллерах, детекторах и обзорных камерах.

Переключить предстоит около 600 элементов оборудования, в том числе 155 светофоров.

Переводить на другой вид связи дорожную систему начали в прошлом году. В настоящий момент переключить удалось около 50% оборудования. Мэрия отмечает, что благодаря этому увеличилась скорость реагирования, передачи данных и надёжность сигнала.

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#Город#Светофоры#Новости Белгорода#Связь#Белгород#Алина Харина
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