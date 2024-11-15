Из-за масштабного сбоя у белгородцев были проблемы с вызовом скорой помощи

Posted 15 ноября, 17:58
Published 15 ноября, 17:58
Modified 15 ноября, 18:20
Updated 15 ноября, 18:20
В Белгородской области из-за масштабного сбоя могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи. О проблеме сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
По его словам, специалисты уже решают проблему. Пока же вызвать медиков можно по номеру 112 и резервным линиям.
Иконников уточнил, что сбой произошёл «в работе сети „Интернет“ на магистральной сети ПАО „Ростелеком“».
UPD: в 21:14 Иконников сообщил, что сеть восстановили. Вызовы принимают в прежнем режиме.
Ранее белгородцы уже сталкивались с похожей проблемой. Так, 10 января временно не были доступны номера 03 и 103. Проблему оперативно устранили.