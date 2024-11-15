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Posted 15 ноября, 17:58

Published 15 ноября, 17:58

Modified 15 ноября, 18:20

Updated 15 ноября, 18:20

Некоторые номера вызова скорой помощи недоступны

Из-за масштабного сбоя у белгородцев были проблемы с вызовом скорой помощи

15 ноября 2024, 17:58
Фото: 1MI. Некоторые номера вызова скорой помощи недоступны
Сюжет
Новости Белгорода
Специалисты уже решают проблему, заверил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Пока же вызовы принимают по номеру 112 и резервным линиям.

В Белгородской области из-за масштабного сбоя могут возникнуть проблемы с вызовом скорой помощи. О проблеме сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По его словам, специалисты уже решают проблему. Пока же вызвать медиков можно по номеру 112 и резервным линиям.

Иконников уточнил, что сбой произошёл «в работе сети „Интернет“ на магистральной сети ПАО „Ростелеком“».

UPD: в 21:14 Иконников сообщил, что сеть восстановили. Вызовы принимают в прежнем режиме.

Ранее белгородцы уже сталкивались с похожей проблемой. Так, 10 января временно не были доступны номера 03 и 103. Проблему оперативно устранили.

В Белгородской области не работали два номера вызова скорой: куда звонить за помощью?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников#Сбой
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