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Posted 19 ноября, 07:22

Published 19 ноября, 07:22

Modified 19 ноября, 07:24

Updated 19 ноября, 07:24

Жалобы на мусор поступают из многих районов Белгородской области

«Сам в шоке»: Гладков — о ситуации с мусором в Белгороде

19 ноября 2024, 07:22
Фото: 1MI. Жалобы на мусор поступают из многих районов Белгородской области

Гладкова удивила жалоба на горы мусора в Белгороде

Сюжет
Мусор
Мусорную проблему решать начали, но потоку жалоб не видно конца. Очередное обращение поступило от жительницы улицы Привольная в Белгороде. Что ответили власти?

Белгородка утверждает, что на улице Привольной образовалась настоящая свалка и бегают стаями бездомные собаки. По второму вопросу местные жители обращались неоднократно, говорит женщина, но результата это не дало.

Ситуацией даже заинтересовался губернатор. Он сказал, что был «сам в шоке» от увиденного, потому что областной центр уже давно планировали очистить от гор мусора. Вячеслав Гладков пообещал, что мусор вывезут в первой половине дня 19 ноября, если этого ещё не сделали.

ЦЭБ информировал, что зачистить участок собираются до 22 ноября.

Напомним, что на решение ситуации с вывозом мусора у властей осталась неделя. Уложатся ли они — мы писали здесь.

Мусор на Привольной, 22Мусор на Привольной, 22
Мусор на Привольной, 22. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

По поводу бездомных собак: мэр Валентин Демидов ответил, что этим займётся спецбригада по отлову. Животных найдут и поместят в приют.

Позже он дополнил свой ответ и заявил, что на свалке и в районе стай собак обнаружено не было. При необходимости белгородцы могут обратиться по телефону 27-02-91 — центральная диспетчерская, приюта по содержанию безнадзорных животных 34-01-83.

Неделя или дольше? Когда Белгородскую область зачистят от мусора
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