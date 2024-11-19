«Сам в шоке»: Гладков — о ситуации с мусором в Белгороде

Posted 19 ноября, 07:22
Published 19 ноября, 07:22
Modified 19 ноября, 07:24
Updated 19 ноября, 07:24
Белгородка утверждает, что на улице Привольной образовалась настоящая свалка и бегают стаями бездомные собаки. По второму вопросу местные жители обращались неоднократно, говорит женщина, но результата это не дало.
Ситуацией даже заинтересовался губернатор. Он сказал, что был «сам в шоке» от увиденного, потому что областной центр уже давно планировали очистить от гор мусора. Вячеслав Гладков пообещал, что мусор вывезут в первой половине дня 19 ноября, если этого ещё не сделали.
ЦЭБ информировал, что зачистить участок собираются до 22 ноября.
Напомним, что на решение ситуации с вывозом мусора у властей осталась неделя. Уложатся ли они — мы писали здесь.
По поводу бездомных собак: мэр Валентин Демидов ответил, что этим займётся спецбригада по отлову. Животных найдут и поместят в приют.
Позже он дополнил свой ответ и заявил, что на свалке и в районе стай собак обнаружено не было. При необходимости белгородцы могут обратиться по телефону 27-02-91 — центральная диспетчерская, приюта по содержанию безнадзорных животных 34-01-83.