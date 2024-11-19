«Сам в шоке»: Гладков — о ситуации с мусором в Белгороде

Ситуацией даже заинтересовался губернатор. Он сказал, что был «сам в шоке» от увиденного, потому что областной центр уже давно планировали очистить от гор мусора. Вячеслав Гладков пообещал, что мусор вывезут в первой половине дня 19 ноября, если этого ещё не сделали.