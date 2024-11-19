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Posted 19 ноября, 09:24

Published 19 ноября, 09:24

Modified 19 ноября, 09:24

Updated 19 ноября, 09:24

Андрей Ноздрачёв с Гладковым

Не в «Барс», а в зону СВО отправится чиновник из белгородского приграничья

19 ноября 2024, 09:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Андрей Ноздрачёв с Гладковым
Сюжет
Чиновник
Такое решение принял первый замглавы Шебекинского округа Андрей Ноздрачёв. С ним встретился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром 19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с первым заместителем главы администрации Шебекинского округа Андреем Ноздрачёвым, который выразил желание отправиться добровольцем в зону СВО.

«С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим. Понимаю, что всей команде Шебекинского округа будет его не хватать», — написал в соцсетях глава региона.

Отметим, что Ноздрачёв работает в шебекинской администрации с 2019 года.

Ранее стало известно, что в «Барс-Белгород» уходит ещё один чиновник — начальник регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц.

Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Чиновник#Доброволец#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО
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