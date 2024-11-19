Не в «Барс», а в зону СВО отправится чиновник из белгородского приграничья

Posted 19 ноября, 09:24
Published 19 ноября, 09:24
Modified 19 ноября, 09:24
Updated 19 ноября, 09:24
Утром 19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с первым заместителем главы администрации Шебекинского округа Андреем Ноздрачёвым, который выразил желание отправиться добровольцем в зону СВО.
«С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим. Понимаю, что всей команде Шебекинского округа будет его не хватать», — написал в соцсетях глава региона.
Отметим, что Ноздрачёв работает в шебекинской администрации с 2019 года.
Ранее стало известно, что в «Барс-Белгород» уходит ещё один чиновник — начальник регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц.