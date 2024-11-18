Губернатор вручил благодарственные письма чиновникам, вернувшимся из «Барс-Белгород»

Posted 18 ноября, 06:43
Published 18 ноября, 06:43
Modified 18 ноября, 06:45
Updated 18 ноября, 06:45
На оперативном совещании Белгородской области главам Красногвардейского района и Губкинского округа, вернувшимся со службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород», вручили благодарственные письма.
«Для нас очень важно то, чтобы неприграничные муниципалитеты были в курсе военной повестки. Мы, как прифронтовой регион, должны постоянно заниматься выстраиванием более качественной работы по взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций. <…> Я надеюсь, что это пример не только для области, но и для детей, для близких», — прокомментировал Вячеслав Гладков.
Галина Руденко и Михаил Лобазнов в память о службе в отряде получили также памятные фото.
Также вчера стало известной, что в «Барс-Белгород» решил вступить заместитель губернатора по АПК Андрей Антоненко. Ранее в добровольческий отряд вступил руководитель администрации губернатора Александр Лоренц и Рустэм Зайнуллин, министр имущественных и земельных отношений.