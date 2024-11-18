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Posted 18 ноября, 06:43

Published 18 ноября, 06:43

Modified 18 ноября, 06:45

Updated 18 ноября, 06:45

«Барс-Белгород»

Губернатор вручил благодарственные письма чиновникам, вернувшимся из «Барс-Белгород»

18 ноября 2024, 06:43
Фото: 1MI. «Барс-Белгород»

В Белгороде вручили награды главам, закончившим службу в «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Во время прямого эфира оперсовешания правительства Белгородской области главы Красногвардейского района и Губкинского округа Вячеслав Гладков наградил благодарственными письмами и памятными фото. Речь идёт о Галине Руденко и Андрее Лобазнове.

На оперативном совещании Белгородской области главам Красногвардейского района и Губкинского округа, вернувшимся со службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород», вручили благодарственные письма.

«Для нас очень важно то, чтобы неприграничные муниципалитеты были в курсе военной повестки. Мы, как прифронтовой регион, должны постоянно заниматься выстраиванием более качественной работы по взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций. <…> Я надеюсь, что это пример не только для области, но и для детей, для близких», — прокомментировал Вячеслав Гладков.

Галина Руденко и Михаил Лобазнов в память о службе в отряде получили также памятные фото.

Также вчера стало известной, что в «Барс-Белгород» решил вступить заместитель губернатора по АПК Андрей Антоненко. Ранее в добровольческий отряд вступил руководитель администрации губернатора Александр Лоренц и Рустэм Зайнуллин, министр имущественных и земельных отношений.

Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»
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