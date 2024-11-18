Губернатор вручил благодарственные письма чиновникам, вернувшимся из «Барс-Белгород»

Также вчера стало известной, что в «Барс-Белгород» решил вступить заместитель губернатора по АПК Андрей Антоненко. Ранее в добровольческий отряд вступил руководитель администрации губернатора Александр Лоренц и Рустэм Зайнуллин, министр имущественных и земельных отношений.