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Posted 15 ноября, 06:42

Published 15 ноября, 06:42

Modified 15 ноября, 06:44

Updated 15 ноября, 06:44

Галина Руденко и Михаил Лобазнов вновь главы районов, а не бойцы

Что говорят о службе в «Барсе» вернувшиеся спустя месяц белгородские чиновники?

15 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI. Галина Руденко и Михаил Лобазнов вновь главы районов, а не бойцы

Вернувшиеся из «Барса» белгородские чиновники вновь заняли посты глав районов

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Новости Белгорода
Депутаты рассмотрели вопрос о возобновлении действия контракта с главами районов Михаилом Лобазновым и Галиной Руденко, которые ранее покинули посты, чтобы вступить в отряд «Барс-Белгород». Подробности чиновники опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Депутаты большинством голосов вновь избрали Михаила Лобазнова главой Губкинского округа. Свои прежние обязанности он начал исполнять сегодня, 15 ноября.

Чиновник поблагодарил губернатора за подаренную ему возможность стать членом отряда «Барс-Белгород».

«Это позволило мне по-другому посмотреть на подходы к решению поставленных задач, то самое боевое слаживание есть ни что иное как командная работа. Возвращаюсь в мирную повестку», — написал в соцсетях Лобазнов.

Вновь главой Красногвардейского района стала Галина Руденко — такое решение депутаты приняли единогласно. Чиновница начала исполнять обязанности главы также с 15 ноября.

«Месяц в отряде „Барс-Белгород“ научил многому, позволил взглянуть на имеющиеся задачи через другую призму, закалил характер, дал чёткие понятия сплочённости и поддержки», — отметила Руденко.

Лобазнов объявил о решении вступить в батальон 11 октября, а Руденко — 15 октября.

Новость о возвращении глав двух муниципалитетов на свои прежние должности стала известна вчера, 14 ноября. Возвращение стало возможным благодаря решению Минобороны РФ о возможности ротации руководящего состава.

Заработанные деньги главы пообещали направить на благотворительность — в фонд «Святое Белогорье против детского рака».

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