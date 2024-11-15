Что говорят о службе в «Барсе» вернувшиеся спустя месяц белгородские чиновники?

Вернувшиеся из «Барса» белгородские чиновники вновь заняли посты глав районов

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Депутаты рассмотрели вопрос о возобновлении действия контракта с главами районов Михаилом Лобазновым и Галиной Руденко, которые ранее покинули посты, чтобы вступить в отряд «Барс-Белгород». Подробности чиновники опубликовали на своих страницах в соцсетях.