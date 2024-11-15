Что говорят о службе в «Барсе» вернувшиеся спустя месяц белгородские чиновники?

Posted 15 ноября, 06:42
Published 15 ноября, 06:42
Modified 15 ноября, 06:44
Updated 15 ноября, 06:44
Депутаты большинством голосов вновь избрали Михаила Лобазнова главой Губкинского округа. Свои прежние обязанности он начал исполнять сегодня, 15 ноября.
Чиновник поблагодарил губернатора за подаренную ему возможность стать членом отряда «Барс-Белгород».
«Это позволило мне по-другому посмотреть на подходы к решению поставленных задач, то самое боевое слаживание есть ни что иное как командная работа. Возвращаюсь в мирную повестку», — написал в соцсетях Лобазнов.
Вновь главой Красногвардейского района стала Галина Руденко — такое решение депутаты приняли единогласно. Чиновница начала исполнять обязанности главы также с 15 ноября.
«Месяц в отряде „Барс-Белгород“ научил многому, позволил взглянуть на имеющиеся задачи через другую призму, закалил характер, дал чёткие понятия сплочённости и поддержки», — отметила Руденко.
Лобазнов объявил о решении вступить в батальон 11 октября, а Руденко — 15 октября.
Новость о возвращении глав двух муниципалитетов на свои прежние должности стала известна вчера, 14 ноября. Возвращение стало возможным благодаря решению Минобороны РФ о возможности ротации руководящего состава.
Заработанные деньги главы пообещали направить на благотворительность — в фонд «Святое Белогорье против детского рака».