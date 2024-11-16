Ещё двое вступивших в отряд «Барс-Белгород» чиновников приняли присягу

В отряд «Барс-Белгород» в октябре вступили также глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко. Однако 14 ноября стало известно, что они возвращаются на «гражданку» и будут вновь выполнять свои стандартные обязанности. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, свой заработок главы решили отдать на благотворительность.