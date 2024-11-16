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Posted 16 ноября, 14:16

Published 16 ноября, 14:16

Modified 16 ноября, 14:16

Updated 16 ноября, 14:16

Чиновники приступают к службе в отряде «Барс-Белгород»

Ещё двое вступивших в отряд «Барс-Белгород» чиновников приняли присягу

16 ноября 2024, 14:16
Фото: 1MI. Чиновники приступают к службе в отряде «Барс-Белгород»
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Новости Белгорода
16 ноября присягу приняли глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев. О намерениях вступить в отряд они объявили на этой неделе.

В отряд «Барс-Белгород» на этой неделе вступили ещё двое чиновников. Соответствующее желание выразили глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев.

В соцсетях они опубликовали фотографии с церемонии присяги. Нестеров выразил уверенность, что «каждый из нас внесёт достойный вклад в обеспечение безопасности нашей родной земли», а Гриднев заявил о «почётной миссии и большой ответственности».

Андрей Гриднев и Николай Нестеров на присягеАндрей Гриднев и Николай Нестеров на присяге
Андрей Гриднев и Николай Нестеров на присяге. Фото: страница Андрея Гриднева в ВК

В отряд «Барс-Белгород» в октябре вступили также глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко. Однако 14 ноября стало известно, что они возвращаются на «гражданку» и будут вновь выполнять свои стандартные обязанности. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, свой заработок главы решили отдать на благотворительность.

Интересно, что утром 16 ноября Минобороны опубликовало видео с Михаилом Лобазновым: он рассказывал о службе в «Барсе». Правда, в подводке было указано, что чиновник только приступает к выполнению служебных обязанностей.

Скриншот поста Минобороны РФ в TelegramСкриншот поста Минобороны РФ в Telegram
Скриншот поста Минобороны РФ в Telegram
Что говорят о службе в «Барсе» вернувшиеся спустя месяц белгородские чиновники?
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