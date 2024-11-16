Ещё двое вступивших в отряд «Барс-Белгород» чиновников приняли присягу

Posted 16 ноября, 14:16
Published 16 ноября, 14:16
Modified 16 ноября, 14:16
Updated 16 ноября, 14:16
В отряд «Барс-Белгород» на этой неделе вступили ещё двое чиновников. Соответствующее желание выразили глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев.
В соцсетях они опубликовали фотографии с церемонии присяги. Нестеров выразил уверенность, что «каждый из нас внесёт достойный вклад в обеспечение безопасности нашей родной земли», а Гриднев заявил о «почётной миссии и большой ответственности».
В отряд «Барс-Белгород» в октябре вступили также глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко. Однако 14 ноября стало известно, что они возвращаются на «гражданку» и будут вновь выполнять свои стандартные обязанности. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, свой заработок главы решили отдать на благотворительность.
Интересно, что утром 16 ноября Минобороны опубликовало видео с Михаилом Лобазновым: он рассказывал о службе в «Барсе». Правда, в подводке было указано, что чиновник только приступает к выполнению служебных обязанностей.