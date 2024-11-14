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Posted 14 ноября, 07:14

Published 14 ноября, 07:14

Modified 14 ноября, 07:16

Updated 14 ноября, 07:16

Двое глав районов вернулись из отряда «Барс-Белгород» к рабочим обязанностям

Гладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»

14 ноября 2024, 07:14
Фото: 1MI. Двое глав районов вернулись из отряда «Барс-Белгород» к рабочим обязанностям
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Новости Белгорода
Утром губернатор сообщил, что два белгородских чиновника, которые ранее ушли добровольно служить в отряд «Барс-Белгород», возвращаются к мирной жизни. Почему главы, которые стремились вступить в батальон, так скоро из него ушли?

Речь идёт о главах Губкинского горокруга Михаиле Лобазнове и Красногвардейского района Галине Руденко. О том, что они возвращаются «на гражданку», стало известно утром 14 ноября.

Как объяснил такое решение губернатор, остаться на долгий срок они в добровольческом отряде не могли — в приоритете для власти находится гражданская жизнь.

«Кадровые проблемы никуда не делись, поэтому хороших руководителей всегда было мало, они были наперечёт», — пояснил он.

Знакомство с «Барсом» даёт чиновникам из неприграничных районов военный опыт. В батальоне они смогли узнать, как формируется воинский коллектив, что такое боевое братство.

Если вдруг понадобится одномоментно увеличить резервы отряда, то это возможно будет сделать.

Отслужили: двое глав районов возвращаются из отряда «Барс-Белгород» на рабочие места
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#Михаил Лобазнов#Галина Руденко#Барс-Белгород
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