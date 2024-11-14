Гладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»

Сюжет Новости Белгорода

Утром губернатор сообщил, что два белгородских чиновника, которые ранее ушли добровольно служить в отряд «Барс-Белгород», возвращаются к мирной жизни. Почему главы, которые стремились вступить в батальон, так скоро из него ушли?