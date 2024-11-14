Гладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»

Posted 14 ноября, 07:14
Published 14 ноября, 07:14
Modified 14 ноября, 07:16
Updated 14 ноября, 07:16
Речь идёт о главах Губкинского горокруга Михаиле Лобазнове и Красногвардейского района Галине Руденко. О том, что они возвращаются «на гражданку», стало известно утром 14 ноября.
Как объяснил такое решение губернатор, остаться на долгий срок они в добровольческом отряде не могли — в приоритете для власти находится гражданская жизнь.
«Кадровые проблемы никуда не делись, поэтому хороших руководителей всегда было мало, они были наперечёт», — пояснил он.
Знакомство с «Барсом» даёт чиновникам из неприграничных районов военный опыт. В батальоне они смогли узнать, как формируется воинский коллектив, что такое боевое братство.
Если вдруг понадобится одномоментно увеличить резервы отряда, то это возможно будет сделать.