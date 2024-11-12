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Posted 12 ноября, 08:01

Published 12 ноября, 08:01

Modified 12 ноября, 08:01

Updated 12 ноября, 08:01

Могут ли бойцы отряда «Барс-Белгород» сбивать дроны?

Почему «Барс-Белгород» не сбивает беспилотники?

12 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI. Могут ли бойцы отряда «Барс-Белгород» сбивать дроны?

Гладков ответил на вопрос белгородцев о «Барсе» и беспилотниках

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Новости Белгорода
Город Шебекино регулярно не только попадает под обстрелы, но и подвергается атакам беспилотников. Местные жители интересуются: почему «барсы» не сбивают дроны? Причину назвал губернатор Вячеслав Гладков.

Чем занимаются участники отряда «Барс-Белгород», в обязанности которых в том числе входит сбитие БПЛА? Вопросом задались жители Шебекино.

«Где знаменитые „барсы“ и почему они не сбивают дроны в городе Шебекино? Два дня били дом, а „барсов“ нет. Или кто должен заниматься [этим]?» — спросила одна из местных жительниц.

Губернатор, отвечая на её сообщение, пояснил, что участники добровольческого формирования в первую очередь занимаются охраной значимых объектов. Задачи «выходить на первую линию и вступать в прямое боестолкновение с противником» у них нет.

На данный момент ещё идёт подготовка участников, она находится на завершающем этапе. Подразделение, которое будет заниматься отражением атак беспилотников, ещё не приступило к работе. Но есть и другой важный нюанс.

«В чём у нас проблема в Шебекино? В том, что вокруг жилые дома многоквартирные, и сбивать беспилотник, который несёт боевой заряд, в жилых домах невозможно. Чтобы эффективно сбивать охотничьим ружьём, нужна дробь, и принести ущерб людям можно очень быстро. <…> Поэтому занимаются этим пограничная служба, Министерство обороны, Росгвардия и будет отдельно заниматься и „Барс“», — уточнил Вячеслав Гладков.
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