Почему «Барс-Белгород» не сбивает беспилотники?

Posted 12 ноября, 08:01
Published 12 ноября, 08:01
Modified 12 ноября, 08:01
Updated 12 ноября, 08:01
Чем занимаются участники отряда «Барс-Белгород», в обязанности которых в том числе входит сбитие БПЛА? Вопросом задались жители Шебекино.
«Где знаменитые „барсы“ и почему они не сбивают дроны в городе Шебекино? Два дня били дом, а „барсов“ нет. Или кто должен заниматься [этим]?» — спросила одна из местных жительниц.
Губернатор, отвечая на её сообщение, пояснил, что участники добровольческого формирования в первую очередь занимаются охраной значимых объектов. Задачи «выходить на первую линию и вступать в прямое боестолкновение с противником» у них нет.
На данный момент ещё идёт подготовка участников, она находится на завершающем этапе. Подразделение, которое будет заниматься отражением атак беспилотников, ещё не приступило к работе. Но есть и другой важный нюанс.
«В чём у нас проблема в Шебекино? В том, что вокруг жилые дома многоквартирные, и сбивать беспилотник, который несёт боевой заряд, в жилых домах невозможно. Чтобы эффективно сбивать охотничьим ружьём, нужна дробь, и принести ущерб людям можно очень быстро. <…> Поэтому занимаются этим пограничная служба, Министерство обороны, Росгвардия и будет отдельно заниматься и „Барс“», — уточнил Вячеслав Гладков.