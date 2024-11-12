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Posted 12 ноября, 06:40

Published 12 ноября, 06:40

Modified 12 ноября, 06:40

Updated 12 ноября, 06:40

Андрей Гриднев (слева) подписывает контракт на вступление в ряды «барсов»

«Приступил к службе»: глава округа — о вступлении в отряд «Барс-Белгород»

12 ноября 2024, 06:40
Фото: Telegram-канал Андрея Гриднева. Андрей Гриднев (слева) подписывает контракт на вступление в ряды «барсов»

Вступивший в «Барс-Белгород» глава прокомментировал своё решение

По словам главы Новооскольского округа Андрея Гриднева, к службе он приступает уже с 12 ноября. Его обязанности в администрации пока что будет исполнять Алла Евсеева.

С сегодняшнего дня, 12 ноября, глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приступит к службе в добровольческом отряде «Барс–Белгород». Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Гриднев уже подписал контракт с новооскольским военкоматом, а на внеочередном заседании Совета депутатов, которое прошло 7 ноября, единогласно поддержали его решение.

Временно исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель — Алла Евсеева.

Вместе с этой новостью появилась информация, что вступить в «барсы» собирается ещё и глава Корочанского района Николай Нестеров, но вскоре посты об этом были удалены с его страницы и из паблика районной газеты. Впрочем, утром 12 ноября губернатор информацию подтвердил.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Андрей Гриднев#Новооскольский горокруг#Барс-Белгород
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