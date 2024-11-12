«Приступил к службе»: глава округа — о вступлении в отряд «Барс-Белгород»

Posted 12 ноября, 06:40
Published 12 ноября, 06:40
Modified 12 ноября, 06:40
Updated 12 ноября, 06:40
С сегодняшнего дня, 12 ноября, глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приступит к службе в добровольческом отряде «Барс–Белгород». Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
Гриднев уже подписал контракт с новооскольским военкоматом, а на внеочередном заседании Совета депутатов, которое прошло 7 ноября, единогласно поддержали его решение.
Временно исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель — Алла Евсеева.
Вместе с этой новостью появилась информация, что вступить в «барсы» собирается ещё и глава Корочанского района Николай Нестеров, но вскоре посты об этом были удалены с его страницы и из паблика районной газеты. Впрочем, утром 12 ноября губернатор информацию подтвердил.