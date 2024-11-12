«Приступил к службе»: глава округа — о вступлении в отряд «Барс-Белгород»

Вместе с этой новостью появилась информация, что вступить в «барсы» собирается ещё и глава Корочанского района Николай Нестеров, но вскоре посты об этом были удалены с его страницы и из паблика районной газеты. Впрочем, утром 12 ноября губернатор информацию подтвердил.