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Posted 12 ноября, 04:40

Published 12 ноября, 04:40

Modified 12 ноября, 04:46

Updated 12 ноября, 04:46

Два чиновника пополнят отряд «Барс-Белгород»

«Барс-Белгород» продолжает прирастать чиновниками: в отряд вступают двое глав районов

12 ноября 2024, 04:40
Фото: 1MI. Два чиновника пополнят отряд «Барс-Белгород»

Главы Корочанского района и Новооскольского округа вступают в «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Николай Нестеров ещё накануне вечером сообщил о своём решении, но затем соответствующие записи в соцсетях удалили. Уже утром информацию официально подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. В «Барс» также вступает ещё один глава неприграничного района.

Глава Корочанского района Николай Нестеров всё-таки вступает в отряд «Барс-Белгород». Контракт он подпишет сегодня, 12 ноября.

Ещё вечером 11 ноября на его странице в соцсети появилась информация о том, что он решил вступить в отряд. Однако посты спустя время удалили.

Глава Корочанского района Николай НестеровГлава Корочанского района Николай Нестеров
Глава Корочанского района Николай Нестеров. Фото: страница Николая Нестерова в ВК

Кроме того, в отряд вступает глава ещё одного неприграничного района. Контракт собирается подписать Андрей Гриднев, возглавляющий администрацию Новооскольского округа.

Глава Новооскольского округа Андрей ГридневГлава Новооскольского округа Андрей Гриднев
Глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. Фото: страница Андрея Гриднева в ВК

Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил Минобороны за возможность ротации руководителей и добавил, что чиновники, получившие навык воинской службы, будут качественнее выполнять гражданские задачи.

В «Барс-Белгород» уже вступили главы Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко. К ним также хотел присоединиться глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, но врачи порекомендовали ему повременить с этим решением. Также отряд пополнили заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.

Помимо главы Красногвардейского района Руденко, в отряде есть ещё три женщины.

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