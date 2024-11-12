«Барс-Белгород» продолжает прирастать чиновниками: в отряд вступают двое глав районов

Posted 12 ноября, 04:40
Published 12 ноября, 04:40
Modified 12 ноября, 04:46
Updated 12 ноября, 04:46
Глава Корочанского района Николай Нестеров всё-таки вступает в отряд «Барс-Белгород». Контракт он подпишет сегодня, 12 ноября.
Ещё вечером 11 ноября на его странице в соцсети появилась информация о том, что он решил вступить в отряд. Однако посты спустя время удалили.
Кроме того, в отряд вступает глава ещё одного неприграничного района. Контракт собирается подписать Андрей Гриднев, возглавляющий администрацию Новооскольского округа.
Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил Минобороны за возможность ротации руководителей и добавил, что чиновники, получившие навык воинской службы, будут качественнее выполнять гражданские задачи.
В «Барс-Белгород» уже вступили главы Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко. К ним также хотел присоединиться глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, но врачи порекомендовали ему повременить с этим решением. Также отряд пополнили заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.
Помимо главы Красногвардейского района Руденко, в отряде есть ещё три женщины.