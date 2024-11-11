Передумал? Ещё один чиновник объявил о вступлении в «Барс-Белгород», но есть подвох

Posted 11 ноября, 17:47
Published 11 ноября, 17:47
Modified 11 ноября, 17:49
Updated 11 ноября, 17:49
Глава Корочанского района Николай Нестеров написал у себя в соцсетях о том, что вступил в отряд «Барс-Белгород». Правда, через полчаса пост был удалён. В публикации говорилось, что совет района приостановил деятельность чиновника на посту, так как тот подписал контракт на службу с минобороны.
После этого новости также пропали из группы «ВКонтакте» администрации Корочанского района и из группы корочанской газеты «Ясный ключ».
Напомним, что «Барс» стал для чиновников магнитом. В отряд пошли служить и заместители губернатора, и главы районов. Сейчас известно, что контракт также подписали четыре женщины: Марина Фалькова, Ольга Ряполова, руководитель крупнейшего в регионе пункта временного размещения, медсестра Татьяна Сычёва, глава Красногвардейского района Галина Руденко.