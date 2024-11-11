Передумал? Ещё один чиновник объявил о вступлении в «Барс-Белгород», но есть подвох

Глава Корочанского района Николай Нестеров написал у себя в соцсетях о том, что вступил в отряд «Барс-Белгород». Правда, через полчаса пост был удалён. В публикации говорилось, что совет района приостановил деятельность чиновника на посту, так как тот подписал контракт на службу с минобороны.