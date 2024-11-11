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Posted 11 ноября, 17:47

Published 11 ноября, 17:47

Modified 11 ноября, 17:49

Updated 11 ноября, 17:49

Глава Корочанского района якобы подписал контракт с МО РФ, но пост сразу удалил

Передумал? Ещё один чиновник объявил о вступлении в «Барс-Белгород», но есть подвох

11 ноября 2024, 17:47
Фото: Николая Нестерова в соцсетях.

Глава Корочанского района якобы подписал контракт с МО РФ, но пост сразу удалил

Сюжет
Чиновники
Глава Корочанского района Николай Нестеров написал в соцсетях, что районный совет временно отпустил его с должности из-за службы в «Барс-Белгород», но через полчаса данный пост удалили, а информация исчезла и из районной газеты, и из группы администрации.

Глава Корочанского района Николай Нестеров написал у себя в соцсетях о том, что вступил в отряд «Барс-Белгород». Правда, через полчаса пост был удалён. В публикации говорилось, что совет района приостановил деятельность чиновника на посту, так как тот подписал контракт на службу с минобороны.

После этого новости также пропали из группы «ВКонтакте» администрации Корочанского района и из группы корочанской газеты «Ясный ключ».

Напомним, что «Барс» стал для чиновников магнитом. В отряд пошли служить и заместители губернатора, и главы районов. Сейчас известно, что контракт также подписали четыре женщины: Марина Фалькова, Ольга Ряполова, руководитель крупнейшего в регионе пункта временного размещения, медсестра Татьяна Сычёва, глава Красногвардейского района Галина Руденко.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Служба#Чиновники#Белгород#Николай Нестеров#Барс-Белгород
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