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Posted 14 ноября, 05:42

Published 14 ноября, 05:42

Modified 14 ноября, 05:44

Updated 14 ноября, 05:44

Принятые в «Барс-Белгород» главы районов возвращаются к обязанностям

Отслужили: двое глав районов возвращаются из отряда «Барс-Белгород» на рабочие места

14 ноября 2024, 05:42
Фото: 1MI.

Принятые в «Барс-Белгород» главы районов возвращаются к обязанностям

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Новости Белгорода
Это стало возможным благодаря решению Минобороны о ротации кадров, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, заработанные деньги главы направят на благотворительность.

Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко «возвращаются в мирную жизнь», заявил утром 14 ноября губернатор Вячеслав Гладков. Ранее руководители администраций муниципалитетов вступили в отряд «Барс-Белгород».

Возвращение стало возможным благодаря решению Минобороны РФ о возможности ротации руководящегося состава.

Заработанные деньги главы могут направить на благотворительность.

Очень рад их решению перечислить все деньги, которые они получили в «Барсе», в фонд «Святое Белогорье против детского рака», возглавляемый Евгенией Кондратюк. Думаю, что по-другому быть и не могло.
Вячеслав Гладков

Михаил Лобазнов объявил о решении вступить в отряд «Барс-Белгород» 11 октября, Галина Руденко — 15 октября. Пока их не было, обязанности глав администраций муниципалитетов исполняли их заместители.

Среди других глав районов в «Барс-Белгород» вступили Николай Нестеров (Корочанский район) и Андрей Гриднев (Новооскольский горокруг). Хотел и глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, но ему пока не разрешили врачи из-за перенесённой недавно операции.

В отряде «Барс-Белгород» также есть заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.

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