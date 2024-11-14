Отслужили: двое глав районов возвращаются из отряда «Барс-Белгород» на рабочие места

Среди других глав районов в «Барс-Белгород» вступили Николай Нестеров (Корочанский район) и Андрей Гриднев (Новооскольский горокруг). Хотел и глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, но ему пока не разрешили врачи из-за перенесённой недавно операции.