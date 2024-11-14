Отслужили: двое глав районов возвращаются из отряда «Барс-Белгород» на рабочие места

Posted 14 ноября, 05:42
Published 14 ноября, 05:42
Modified 14 ноября, 05:44
Updated 14 ноября, 05:44
Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко «возвращаются в мирную жизнь», заявил утром 14 ноября губернатор Вячеслав Гладков. Ранее руководители администраций муниципалитетов вступили в отряд «Барс-Белгород».
Возвращение стало возможным благодаря решению Минобороны РФ о возможности ротации руководящегося состава.
Заработанные деньги главы могут направить на благотворительность.
Очень рад их решению перечислить все деньги, которые они получили в «Барсе», в фонд «Святое Белогорье против детского рака», возглавляемый Евгенией Кондратюк. Думаю, что по-другому быть и не могло.
Вячеслав Гладков
Михаил Лобазнов объявил о решении вступить в отряд «Барс-Белгород» 11 октября, Галина Руденко — 15 октября. Пока их не было, обязанности глав администраций муниципалитетов исполняли их заместители.
Среди других глав районов в «Барс-Белгород» вступили Николай Нестеров (Корочанский район) и Андрей Гриднев (Новооскольский горокруг). Хотел и глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, но ему пока не разрешили врачи из-за перенесённой недавно операции.
В отряде «Барс-Белгород» также есть заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.