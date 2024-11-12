ВСУ бьют всё дальше от границы, а в «Барс-Белгород» продолжают вступать чиновники

На данный момент в отряд уже вошли главы Губкинского горокруга и Красногвардейского района, несколько заместителей губернатора и другие чиновники. В отряде, помимо Галины Руденко, состоят ещё три женщины: Марина Фалькова, руководитель крупнейшего в регионе пункта временного размещения Ольга Ряполова и медсестра Татьяна Сычёва.