ВСУ бьют всё дальше от границы, а в «Барс-Белгород» продолжают вступать чиновники

Posted 12 ноября, 15:30
Published 12 ноября, 15:30
Modified 12 ноября, 15:30
Updated 12 ноября, 15:30
Атаке ВСУ накануне подвергся Старооскольский горокруг. По муниципалитету хотели ударить сразу шесть беспилотников — их все удалось сбить системой ПВО.
Однако без повреждений не обошлось. На Старооскольской нефтебазе загорелся один из резервуаров. Огонь удалось быстро потушить.
Кроме этого, повреждён один экскаватор. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что под удар ВСУ нефтебаза в Старооскольском округе уже попадала летом этого года: тогда выбило окна в помещении охраны, никто не пострадал.
Глава Корочанского района Николай Нестеров сегодня, 12 ноября, подпишет контракт на вступление в отряд «Барс-Белгород». Вечером 11 ноября он анонсировал это в соцсетях, добавив и о приостановлении его полномочий на должности главы.
Позже он удалил опубликованный пост, а на следующий день вновь продублировал его на всех своих страницах в соцсетях.
Также к отряду присоединится и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев, который уже подписал контракт и получил поддержку Совета депутатов. Временно исполнять обязанности главы Новооскольского округа будет его заместитель Алла Евсеева.
На данный момент в отряд уже вошли главы Губкинского горокруга и Красногвардейского района, несколько заместителей губернатора и другие чиновники. В отряде, помимо Галины Руденко, состоят ещё три женщины: Марина Фалькова, руководитель крупнейшего в регионе пункта временного размещения Ольга Ряполова и медсестра Татьяна Сычёва.
Сегодня в Telegram-канале «Фонаря» появилась информация о возможном слиянии компаний «Русагро» и «Агро-Белогорья» в результате подписания «мирового соглашения». Это заявление основано на источниках издания.
Официальные комментарии от обеих компаний пока отсутствуют, при этом в «Русагро» вовсе отказались отвечать на вопросы по этой теме. Редакция Бел.Ру направила запрос в «Агро-Белогорье».
Ранее в суде предоставили материалы, где говорилось, что поступило предложение заключить мировое соглашение в рамках дела об отмене решений совета директоров «Агро-Белогорья», принятых 25 апреля. Суд по этому запросу состоялся 5 ноября. Изначально «Русагро» настаивало на признании решений прошлого собрания недействительными.