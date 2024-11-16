Некоторые регионы разрешают усыпление бездомных собак. А Белгородская область?

Posted 16 ноября, 14:47
Published 16 ноября, 14:47
Modified 16 ноября, 14:49
Updated 16 ноября, 14:49
В конце октября стало известно, что в Мурманской области приняли закон, предполагающий умерщвление агрессивных бездомных животных. Аналогичное решение почти в то же время приняли в Кемеровской области. Только в этом случае речь идёт не только об агрессивных, но и неизлечимо больных животных в приютах.
Белгородцы интересуются: не собираются ли местные власти рассматривать аналогичную инициативу? Ответ на этот вопрос дал глава регионального управления ветеринарии Дмитрий Кравцов.
На территории Белгородской области отсутствует необходимость и не предполагается повсеместное применение эвтаназии в отношении безнадзорных животных. Правительство региона ориентировано продолжить развитие системы приютов и института гуманного отношения к животным, в том числе гуманного регулирования численности безнадзорных животных. Принятие закона для Белгородской области является правом, а не обязанностью, а также не может противоречить требованиям федерального закона, в котором чётко указано о невозможности усыпления животных. Более того, в редакции законопроекта отсутствует понятие «эвтаназия».
Дмитрий Кравцов