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Posted 16 ноября, 14:47

Published 16 ноября, 14:47

Modified 16 ноября, 14:49

Updated 16 ноября, 14:49

В Белгородской области не собираются разрешать повсеместную эвтаназию бездомных собак

Некоторые регионы разрешают усыпление бездомных собак. А Белгородская область?

16 ноября 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области не собираются разрешать повсеместную эвтаназию бездомных собак

Белгородский чиновник ответил на вопрос о разрешении на эвтаназию собак

Сюжет
Новости Белгорода
В нескольких регионах разрешили умерщвление агрессивных бездомных животных. Белгородцы интересуются: не собираются ли рассматривать ту же инициативу местные власти? Ответил глава управления ветеринарии Дмитрий Кравцов.

В конце октября стало известно, что в Мурманской области приняли закон, предполагающий умерщвление агрессивных бездомных животных. Аналогичное решение почти в то же время приняли в Кемеровской области. Только в этом случае речь идёт не только об агрессивных, но и неизлечимо больных животных в приютах.

Белгородцы интересуются: не собираются ли местные власти рассматривать аналогичную инициативу? Ответ на этот вопрос дал глава регионального управления ветеринарии Дмитрий Кравцов.

На территории Белгородской области отсутствует необходимость и не предполагается повсеместное применение эвтаназии в отношении безнадзорных животных. Правительство региона ориентировано продолжить развитие системы приютов и института гуманного отношения к животным, в том числе гуманного регулирования численности безнадзорных животных. Принятие закона для Белгородской области является правом, а не обязанностью, а также не может противоречить требованиям федерального закона, в котором чётко указано о невозможности усыпления животных. Более того, в редакции законопроекта отсутствует понятие «эвтаназия».
Дмитрий Кравцов
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Закон#Новости Белгорода#Бездомные собаки#Эвтаназия#Собаки#Белгород#Дмитрий Кравцов
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