Некоторые регионы разрешают усыпление бездомных собак. А Белгородская область?

В конце октября стало известно, что в Мурманской области приняли закон, предполагающий умерщвление агрессивных бездомных животных. Аналогичное решение почти в то же время приняли в Кемеровской области. Только в этом случае речь идёт не только об агрессивных, но и неизлечимо больных животных в приютах.