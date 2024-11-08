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Posted 8 ноября, 12:55

Published 8 ноября, 12:55

Modified 8 ноября, 12:57

Updated 8 ноября, 12:57

Россияне бьют тревогу из-за новой заразной болезни

Вирус Коксаки: что за болезнь, какие у неё симптомы и насколько она заразна?

8 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI. Россияне бьют тревогу из-за новой заразной болезни

Роспотребнадзор рассказал, стоит ли готовиться к эпидемии вируса Коксаки

Новостные ленты пестрят заголовками о вирусе Коксаки. Больных с похожими симптомами уже обнаружили в девяти регионах России. Особенно часто болезнь встречается у детей. Новый повод для тревоги или раздувание из мухи слона? Разбирались журналисты Бел.Ру.

Что за болезнь — вирус Коксаки?

Вирус Коксаки — не один конкретный микроорганизм, который способен вызвать недомогание у человека. Это несколько представителей группы энтеровирусов, провоцирующие похожие симптомы.

Именно из-за схожих симптомов и механизма размножения — благоприятной средой для деления у энтеровирусов является желудочно-кишечный тракт — их объединили в одно понятие, поэтому корректно будет называть их вирусами Коксаки.

Вирусы Коксаки, как и все другие энтеровирусы, любят тепло и влагу, поэтому активизируются в летне-осенний сезон, распространяются на пляжах, курортах, в санаториях, детских лагерях и других местах массового скопления людей.

Вирусы Коксаки выделяются среди других высокой изменчивостью и скоростью адаптации к новым условиям, приводят «Новые известия» слова ведущего биоаналитика исследовательской лаборатории «Система-Биотех» Станислава Пояркова.

Симптомы вируса Коксаки

Характерный признак заболевания — пузырьковая сыпь, похожая на ту, что возникает при ветрянке. Она появляется на руках, ногах и голове, даже в горле, из-за чего вирусы Коксаки называют болезнями «рука-нога-рот».

Примерно у половины заболевших инфекция протекает бессимптомно, но у остальной части в основном наблюдаются:

  • высокая несбиваемая температура, лихорадка;
  • воспаление в горле, кашель;
  • насморк;
  • диарея;
  • головная боль.

Серьёзные осложнения могут привести не только к госпитализации, но и летальному исходу.

Инфекция может никак не сказаться на пищеварительных процессах, зато вызывает характерную сыпьИнфекция может никак не сказаться на пищеварительных процессах, зато вызывает характерную сыпь
Инфекция может никак не сказаться на пищеварительных процессах, зато вызывает характерную сыпь. Фото: lolostock. Getty Images

Как проявляется Коксаки у взрослых и детей?

Болеют вирусами Коксаки в основном дети, отмечают в Роспотребнадзоре. Особенно риску подвержены те, кто посещают детские сады, дошкольные учреждения, школы. Чрезвычайно уязвимы младенцы.

Болезнь может и протекать серьёзнее. Это же подтверждает Станислав Поярков:

«У детей вирус встречается чаще в силу незрелости их иммунной системы, хотя взрослые тоже не застрахованы от заболевания».

В ведомстве рассказали, что в группе риска также находятся отдыхающие в местах, где успели зафиксировать случаи заболевания, люди старше 60 лет, онкологические больные и ВИЧ-инфицированные.

Чем лечат вирус Коксаки?

Не существует специализированного лечения этой инфекции. Можно лишь облегчить симптомы, чтобы организм пациента мог самостоятельно справиться с болезнью. Рекомендуется пить больше жидкости, соблюдать постельный режим и принимать жаропонижающее.

Антибиотиками злоупотреблять не стоит, в этом случае они не помогут. Температура обычно сама снижается через 3–5 дней, а другие симптомы проходят в течение 1–2 недель.

Если течение болезни всё меньше напоминает обычную ОРЗ, следует немедленно обратиться к врачуЕсли течение болезни всё меньше напоминает обычную ОРЗ, следует немедленно обратиться к врачу
Если течение болезни всё меньше напоминает обычную ОРЗ, следует немедленно обратиться к врачу. Фото: 1MI

Насколько заразен и как передаётся вирус Коксаки?

Распространяет инфекцию только её носитель — человек. Подхватить вирусы Коксаки можно, употребив инфицированную воду, еду, а также через использование заражённых бытовых предметов, отмечают в Роспотребнадзоре. Иногда они могут передаваться воздушно-капельным путём.

Наиболее заразен больной в первые дни, но выделяться вирус может до пяти месяцев. До двух месяцев возбудитель живёт в воде, на продуктах и предметах, а в замороженном виде — до нескольких лет.

Заразиться может и человек, который уже переболел вирусами Коксаки, но не знал этого, так как устойчивого иммунитета к ним не формируется.

Чтобы обезопасить себя:

  1. Чаще мойте руки с мылом сами и следите, чтобы это делали дети. Особенно после похода в туалет, посещения общественных мест и перед едой;
  2. Избегайте скоплений людей;
  3. Хорошо мойте продукты в горячей воде, не ешьте те, что продают в нарезанном виде;
  4. Пейте бутилированную воду;
  5. Купайтесь не в бассейнах, а в море;
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Есть ли заразившиеся вирусом Коксаки в России?

Вирусы Коксаки распространены по всему миру, и периодические всплески заболеваемости являются нормальным явлением. Хотя иногда врачи регистрируют большое количество заражённых, чаще всего это единичные случаи.

Недавно появилась информация о новой вспышке заболевания. Путешественники, отдыхавшие на побережье Турции, начали испытывать недомогание. Позже похожие симптомы были обнаружены у жителей девяти регионов страны.

Роспотребнадзор заявил изданию «Коммерсантъ», что ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится под контролем. 5 ноября ведомство открыло горячую линию для предоставления консультаций гражданам.

Характерная для вирусов Коксаки сыпьХарактерная для вирусов Коксаки сыпь
Характерная для вирусов Коксаки сыпьХарактерная для вирусов Коксаки сыпь
Характерная для вирусов Коксаки сыпь. Фото: Телеграм-канал «SHOT»
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