Вирус Коксаки: что за болезнь, какие у неё симптомы и насколько она заразна?

Posted 8 ноября, 12:55
Published 8 ноября, 12:55
Modified 8 ноября, 12:57
Updated 8 ноября, 12:57
Вирус Коксаки — не один конкретный микроорганизм, который способен вызвать недомогание у человека. Это несколько представителей группы энтеровирусов, провоцирующие похожие симптомы.
Именно из-за схожих симптомов и механизма размножения — благоприятной средой для деления у энтеровирусов является желудочно-кишечный тракт — их объединили в одно понятие, поэтому корректно будет называть их вирусами Коксаки.
Вирусы Коксаки, как и все другие энтеровирусы, любят тепло и влагу, поэтому активизируются в летне-осенний сезон, распространяются на пляжах, курортах, в санаториях, детских лагерях и других местах массового скопления людей.
Вирусы Коксаки выделяются среди других высокой изменчивостью и скоростью адаптации к новым условиям, приводят «Новые известия» слова ведущего биоаналитика исследовательской лаборатории «Система-Биотех» Станислава Пояркова.
Характерный признак заболевания — пузырьковая сыпь, похожая на ту, что возникает при ветрянке. Она появляется на руках, ногах и голове, даже в горле, из-за чего вирусы Коксаки называют болезнями «рука-нога-рот».
Примерно у половины заболевших инфекция протекает бессимптомно, но у остальной части в основном наблюдаются:
Серьёзные осложнения могут привести не только к госпитализации, но и летальному исходу.
Болеют вирусами Коксаки в основном дети, отмечают в Роспотребнадзоре. Особенно риску подвержены те, кто посещают детские сады, дошкольные учреждения, школы. Чрезвычайно уязвимы младенцы.
Болезнь может и протекать серьёзнее. Это же подтверждает Станислав Поярков:
«У детей вирус встречается чаще в силу незрелости их иммунной системы, хотя взрослые тоже не застрахованы от заболевания».
В ведомстве рассказали, что в группе риска также находятся отдыхающие в местах, где успели зафиксировать случаи заболевания, люди старше 60 лет, онкологические больные и ВИЧ-инфицированные.
Не существует специализированного лечения этой инфекции. Можно лишь облегчить симптомы, чтобы организм пациента мог самостоятельно справиться с болезнью. Рекомендуется пить больше жидкости, соблюдать постельный режим и принимать жаропонижающее.
Антибиотиками злоупотреблять не стоит, в этом случае они не помогут. Температура обычно сама снижается через 3–5 дней, а другие симптомы проходят в течение 1–2 недель.
Распространяет инфекцию только её носитель — человек. Подхватить вирусы Коксаки можно, употребив инфицированную воду, еду, а также через использование заражённых бытовых предметов, отмечают в Роспотребнадзоре. Иногда они могут передаваться воздушно-капельным путём.
Наиболее заразен больной в первые дни, но выделяться вирус может до пяти месяцев. До двух месяцев возбудитель живёт в воде, на продуктах и предметах, а в замороженном виде — до нескольких лет.
Заразиться может и человек, который уже переболел вирусами Коксаки, но не знал этого, так как устойчивого иммунитета к ним не формируется.
Чтобы обезопасить себя:
Вирусы Коксаки распространены по всему миру, и периодические всплески заболеваемости являются нормальным явлением. Хотя иногда врачи регистрируют большое количество заражённых, чаще всего это единичные случаи.
Недавно появилась информация о новой вспышке заболевания. Путешественники, отдыхавшие на побережье Турции, начали испытывать недомогание. Позже похожие симптомы были обнаружены у жителей девяти регионов страны.
Роспотребнадзор заявил изданию «Коммерсантъ», что ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится под контролем. 5 ноября ведомство открыло горячую линию для предоставления консультаций гражданам.