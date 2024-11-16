В Белгороде было громко. Что произошло и есть ли последствия?

Posted 16 ноября, 13:45
Published 16 ноября, 13:45
Modified 16 ноября, 13:47
Updated 16 ноября, 13:47
В Белгороде снова было громко. Взрыв прозвучал примерно в 15:50. Неспокойно было и в Белгородском районе.
Как оказалось, сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. О пострадавших среди мирных жителей и разрушениях информации не было.
Отметим, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области.
Столица региона попадала под обстрел и 14 ноября. Пострадали двое мирных жителей. Разрушения выявили в 28 квартирах десяти многоквартирных домов, четырёх частных домах, пяти коммерческих объектах. Осколками посекло 26 машин.
В ноябре Белгород также подвергся атаке беспилотника: произошло это в микрорайоне Новая жизнь.