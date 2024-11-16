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Posted 16 ноября, 13:45

Published 16 ноября, 13:45

Modified 16 ноября, 13:47

Updated 16 ноября, 13:47

В Белгороде прогремел взрыв

В Белгороде было громко. Что произошло и есть ли последствия?

16 ноября 2024, 13:45
Фото: 1MI. В Белгороде прогремел взрыв

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО

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Новости Белгорода
Взрыв в столице региона произошёл в районе 15:50. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде снова было громко. Взрыв прозвучал примерно в 15:50. Неспокойно было и в Белгородском районе.

Как оказалось, сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. О пострадавших среди мирных жителей и разрушениях информации не было.

Отметим, что ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области.

Столица региона попадала под обстрел и 14 ноября. Пострадали двое мирных жителей. Разрушения выявили в 28 квартирах десяти многоквартирных домов, четырёх частных домах, пяти коммерческих объектах. Осколками посекло 26 машин.

В ноябре Белгород также подвергся атаке беспилотника: произошло это в микрорайоне Новая жизнь.

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