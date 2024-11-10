Погибший и пострадавшие: что известно о субботних атаках на Белгородскую область?

Ещё три мирных жителя пострадали в Волоконовском районе. Одного из них в тяжёлом состоянии госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. ВСУ выпустили по муниципалитету 23 боеприпаса, в результате чего повреждения получили два частных дома, четыре авто, «Газель» и одна единица сельхозтехники.