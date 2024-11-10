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Posted 10 ноября, 09:58

Published 10 ноября, 09:58

Modified 10 ноября, 10:00

Updated 10 ноября, 10:00

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области около 88 раз

Погибший и пострадавшие: что известно о субботних атаках на Белгородскую область?

10 ноября 2024, 09:58
Фото: 1MI.

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области около 88 раз

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Под ударом населённые пункты оказались около 88 раз. Есть погибшие и пострадавшие. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе на мине подорвалась семейная пара. Белгородцы въехали в закрытый для въезда Старый Хутор. Мужчина погиб до приезда скорой помощи, а его супругу в тяжёлом состоянии госпитализировали. Их авто полностью сгорело.

В Устинке Белгородского района 9 ноября пострадала женщина: её с осколочными ранениями обеих ног доставили в горбольницу №2 Белгорода. Её авто пострадало при атаке дрона. Всего по муниципалитету ВСУ выпустили 12 боеприпасов и три БПЛА.

Боец самообороны получил ранения в результате обстрела Цаповки Борисовского района. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Всего ВСУ уарили по муниципалитету восемь раз.

Ещё три мирных жителя пострадали в Волоконовском районе. Одного из них в тяжёлом состоянии госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. ВСУ выпустили по муниципалитету 23 боеприпаса, в результате чего повреждения получили два частных дома, четыре авто, «Газель» и одна единица сельхозтехники.

Одна женщина пострадала при ночной атаке Шебекино. Её с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Разрушения в результате 17 ударов зафиксировали в одном МКД, четырёх частных домах, ЛЭП, складе и трёх зданиях одного предприятия.

Также ВСУ 11 раз ударили по Грайворонскому округу и 13 — по Краснояружскому району. В первом муниципалитете обошлось без последствий, а во втором пострадали коммерческий объект и легковое авто.

Напомним, что семья белгородца, подорвавшегося на мине, не получит государственную помощь, поскольку тот погиб в закрытом для въезда селе.

Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь
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