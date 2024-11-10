Погибший и пострадавшие: что известно о субботних атаках на Белгородскую область?

Posted 10 ноября, 09:58
Published 10 ноября, 09:58
Modified 10 ноября, 10:00
Updated 10 ноября, 10:00
В Валуйском округе на мине подорвалась семейная пара. Белгородцы въехали в закрытый для въезда Старый Хутор. Мужчина погиб до приезда скорой помощи, а его супругу в тяжёлом состоянии госпитализировали. Их авто полностью сгорело.
В Устинке Белгородского района 9 ноября пострадала женщина: её с осколочными ранениями обеих ног доставили в горбольницу №2 Белгорода. Её авто пострадало при атаке дрона. Всего по муниципалитету ВСУ выпустили 12 боеприпасов и три БПЛА.
Боец самообороны получил ранения в результате обстрела Цаповки Борисовского района. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Всего ВСУ уарили по муниципалитету восемь раз.
Ещё три мирных жителя пострадали в Волоконовском районе. Одного из них в тяжёлом состоянии госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. ВСУ выпустили по муниципалитету 23 боеприпаса, в результате чего повреждения получили два частных дома, четыре авто, «Газель» и одна единица сельхозтехники.
Одна женщина пострадала при ночной атаке Шебекино. Её с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода. Разрушения в результате 17 ударов зафиксировали в одном МКД, четырёх частных домах, ЛЭП, складе и трёх зданиях одного предприятия.
Также ВСУ 11 раз ударили по Грайворонскому округу и 13 — по Краснояружскому району. В первом муниципалитете обошлось без последствий, а во втором пострадали коммерческий объект и легковое авто.
Напомним, что семья белгородца, подорвавшегося на мине, не получит государственную помощь, поскольку тот погиб в закрытом для въезда селе.