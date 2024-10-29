Белгородцы снова пострадали, а региону предложили помощь с восстановлением разрушений

Posted 29 октября, 15:30
Published 29 октября, 15:30
Modified 29 октября, 15:30
Updated 29 октября, 15:30
Днём 29 октября стало известно о несчастном случае в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Там местный житель по неосторожности наступил на мину, которая из-за этого сдетонировала. Попутная машина довезла его до больницы.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали: у него диагностировали открытую черепно-мозговую и минно-взрывную травму, перелом костей черепа и осколочные ранения ног.
Тогда же ранения получил ещё один мужчина. Он получил множественные осколочные ранения обеих ног, но госпитализация ему не потребовалась.
Позже ещё два человека пострадали в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа, которое подверглось обстрелу ВСУ. Один житель получил ранение шеи, второй — осколочные ранения рук и ног. Их поместили в медучреждения.
Разрушения зафиксировали в трёх частных домах, двух авто и ЛЭП.
Федеральное правительство вызвалось помочь в восстановлении спортивных объектов Белгородской области, которые пострадали при обстрелах ВСУ. Они полностью компенсируют ремонт комплексов, расположенных в Белгороде, Шебекино и Валуйках. Речь идёт о:
Всего на эти цели выделят примерно 168 млн рублей. Завершить все восстановительные работы планируется до конца 2024 года.
Белгородцам рассказали о новой выплате, положенной бойцам отряда «Барс-Белгород». Исходя из постановления областного правительства от 28 октября, денежную поддержку получат те члены батальона, которые содействуют выполнению задач, возложенных на ВС РФ.
Размер выплаты составит 45 тысяч рублей. Её будут переводить ежемесячно в течение 2024–2025 годов.
Денежное вознаграждение получат те бойцы, которые заключили контракт на срок не менее одного года и уже приступили к его исполнению не менее 30 календарных дней назад.
Узнать подробнее об отряде «Барс-Белгород» можно в материале Бел.Ру.