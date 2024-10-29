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Posted 29 октября, 13:03

Published 29 октября, 13:03

Modified 29 октября, 13:05

Updated 29 октября, 13:05

Белгороддорстрой и другие: кому достались контракты УКС Белгорода на 5,6 млрд рублей

Белгороддорстрой и другие: кому достались контракты УКС Белгорода на 5,6 млрд рублей

29 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В текущем году УКС администрации Белгорода заключило 102 контракта на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Журналисты Бел.Ру изучили закупки и выяснили, кто получит бюджетные средства за свою работу.

По данным из документов госзакупок мы выяснили, что в топ-10 подрядчиков, с которыми в этом году УКС мэрии Белгорода заключило контракты, стали следующие компании:

  • «Белгороддорстрой»;
  • «Белдорстрой»;
  • «ЭПБ»;
  • «Еврострой»;
  • «НДС»;
  • «СУ-8 БС»;
  • «БСО»;
  • «Автодорстрой-Подрядчик»;
  • «СК Инвестпромэлит»;
  • «Линдор».

Всего в этом году УКС администрации Белгорода заключило 102 контракта на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Подробности — ниже:

«Белгороддорстрой»

В 2024 году с компанией УКС администрации Белгорода подписало контракты на 1,9 млрд рублей. Среди них подрядные работы по благоустройству набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального парка (третий этап). За эти работы городские власти заплатят чуть более 1 млрд рублей.

Также компания занимается благоустройством Центрального парка. Стоимость контракта — 600 млн рублей. На счету «Белгороддорстроя» договор с УКС на 183 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети и контракт на 138 млн рублей на ремонт малого проезда Богданки (третий этап).

Справка. Компания «Белгороддорстрой» зарегистрирована в 2005 году в Белгороде. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. Ему же принадлежит 63,2% доли в УК. Ещё 36,7% владеет Рубен Дарчинян. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 290 млн рублей.

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«Белдорстрой»

С компанией УКС заключило несколько контрактов на 637 млн рублей. Это благоустройство набережной рек Везёлка и Северский Донец (628 млн рублей) и ремонт надземного пешеходного перехода по проспекту Ватутина в Белгороде (7 млн рублей).

Справка. Предприятие «Белдорстрой» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Николай Степашов. Ему принадлежит 51% доли в УК. Остальные 49% числятся за Владимиром Степашовым. В 2023 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 143 млн рублей.

«НДС»

Фирма подписала с городскими властями один договор на 350 млн рублей на проведение капремонта школы №49 в Белгороде.

Справка. Организация «НДС» работает в Белгороде с 2016 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Артём Алексеев. Владельцы — Людмила Алексеева (50%) и Максим Тишкин (50%). По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 8,6 млн рублей.

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«СУ-8 БС»

У фирмы также один контракт с УКС администрации Белгорода на проведение капремонта школы №48 в областном центре. Стоимость работ — 317 млн рублей.

Справка. Предприятие »СУ-8 БС» зарегистрировано в Белгороде в 1993 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Андрей Аноприенко. По данным на 2019 год владельцами организации являлись Сергей Аноприенко (20,47%), Андрей Аноприенко (19,87%) и Николай Аноприенко (14,43%). В 2023 году чистая прибыль фирмы составила 545 тысяч рублей.

«Еврострой»

По заказу УКС компания занимается в Белгороде капитальным ремонтом школы №47 и капремонтом детской музыкальной школы №1. Стоимость договоров составила 286 млн рублей и 123 млн рублей соответственно.

Справка. Компания «Еврострой» работает в Белгороде с 2013 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Эдгар Херимян. Ему же принадлежит 99% доли в УК фирмы. Ещё одним совладельцем является Гаянэ Херимян (1%). По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 29 млн рублей.

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«ЭПБ»

Фирма заключила с городскими властями три контракта на 625 млн рублей. Это работы по капремонту школы №39 в Белгорода (278 млн рублей), гимназии №5 (175 млн рублей) и гимназии №2 (170 млн рублей).

Справка. Компания «ЭПБ» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году и занимается производством оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. Руководитель и бенефициар — Геннадий Мишенин. Он же является владельцем. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 126 млн рублей.

«БСО»

С компанией УКС заключило несколько контрактов на 239 млн рублей. Подрядчик выполнит работы по капремонту лицея №32 в Белгороде (231 млн рублей) и отремонтирует памятник генералу армии Апанасенко И.Р. (6,4 млн рублей).

Справка. Предприятие «БСО» работает в Белгороде с 2013 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель, владелец и бенефициар — Алексей Титенко. В 2023 года чистая прибыль фирмы составила 8,8 млн рублей.

«СК Инвестпромэлит»

У компании с городскими властями один контракт на проведение капремонта школы №29 в областном центре. Стоимость работ — 221 млн рублей.

Справка. Компания «СК Инвестпромэлит» зарегистрирована в Белгороде с 2013 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Александр Вивтюк. Чистая прибыль пор итогам 2023 года составила 2,6 млн рублей.

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«Автодорстрой-Подрядчик»

Компания заключила с УКСом четыре контракта на 238 млн рублей. Фирма строит дороги в микрорайоне Новая жизнь (105 млн рублей), ремонтирует улично-дорожную сеть в областном центре (85 млн рублей), выполняет капремонт проспекта Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Кн. Трубецкого (31 млн рублей) и капремонт автодороги по пер. 2–й Дачный (15 млн рублей).

Справка. Фирма «Автодорстрой-Подрядчик» работает в Белгороде с 2001 года. Головная компания — ЗАО «Автодорстрой». Руководитель — Виталий Ефимов. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 9,4 млн рублей.

«Линдор»

Организация подписала один контракт с УКСом на 95 млн рублей. Фирма ремонтирует улично-дорожную сеть в Белгороде.

Справка. Компания «Линдор» работает в Белгороде с 2003 года и занимается производством битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Руководитель — Александр Левдик. Чистая прибыль фирмы в 2023 году составила 8,1 млн рублей. Учредитель — Ирина Кононенко (50%) и Александр Левдик (50%).

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