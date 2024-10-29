Белгороддорстрой и другие: кому достались контракты УКС Белгорода на 5,6 млрд рублей

Справка. Предприятие «Белдорстрой» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Николай Степашов. Ему принадлежит 51% доли в УК. Остальные 49% числятся за Владимиром Степашовым. В 2023 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 143 млн рублей.