За содействие ВС РФ: бойцы отряда «Барс-Белгород» получат ещё одну доплату

Posted 29 октября, 11:03
Published 29 октября, 11:03
Modified 29 октября, 11:05
Updated 29 октября, 11:05
Денежная поддержка предназначена тем, кто содействует выполнению задач, возложенных на ВС РФ. Размер выплаты составляет 45 тысяч рублей. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение 2024–2025 годов.
На вознаграждение могут претендовать участники добровольческого батальона, которые заключили контракт на срок не менее одного года и уже исполняют свои обязанности по этому контракту не менее 30 календарных дней.
О том, что такое добровольческий отряд «Барс-Белгород», что делают и сколько получают его участники, а также почему туда вступили видные чиновники области — читайте здесь.