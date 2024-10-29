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Posted 29 октября, 11:03

Published 29 октября, 11:03

Modified 29 октября, 11:05

Updated 29 октября, 11:05

За содействие ВС РФ: бойцы отряда «Барс-Белгород» получат ещё одну доплату

За содействие ВС РФ: бойцы отряда «Барс-Белгород» получат ещё одну доплату

29 октября 2024, 11:03
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
СВО
Правительство Белгородской области ввело новую выплату для участников отряда «Барс-Белгород». Соответствующее постановление опубликовали 28 октября. Теперь туда пойдут охотнее?

Денежная поддержка предназначена тем, кто содействует выполнению задач, возложенных на ВС РФ. Размер выплаты составляет 45 тысяч рублей. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение 2024–2025 годов.

На вознаграждение могут претендовать участники добровольческого батальона, которые заключили контракт на срок не менее одного года и уже исполняют свои обязанности по этому контракту не менее 30 календарных дней.

О том, что такое добровольческий отряд «Барс-Белгород», что делают и сколько получают его участники, а также почему туда вступили видные чиновники области — читайте здесь.

У бойцов теробороны заберут форму для снаряжения отряда «Барс-Белгород»?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Выплата#СВО#Барс-Белгород
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