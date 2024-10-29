bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 10:57

Published 29 октября, 10:57

Modified 29 октября, 10:59

Updated 29 октября, 10:59

СК РФ проследит за расследованием покушения на убийство младенца под Белгородом

СК РФ проследит за расследованием покушения на убийство младенца под Белгородом

29 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Следком
Следком РФ заинтересовался преступлением, случившемся в Белгородском районе, где 36-летний мужчина пытался убить 19-дневного младенца. Всю информацию о деле будут сообщать председателю СК РФ, отметили в ведомстве.

Следствие установило, что 22 октября этого года белгородец поссорился со своей сожительницей и, пытаясь доказать, что может её убить, с силой бросил на пол находившегося поблизости 19-дневнего младенца. Ребёнка удалось спасти, но из-за полученных травм он может остаться инвалидом.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Его заключили под стражу. Расследование дела взял под контроль председатель Следкома России: все новые детали преступления региональные сотрудники будут сообщать ему.

С силой бросил на пол: белгородец в гневе пытался убить 19-дневного младенца
Узнать подробнее
Читайте также:
Разозлился, швырнул об пол: белгородец переломал кости младенцу. Что известно?Девочка, две женщины и мужчина ранены во время обстрелов ВСУ8-летняя белгородка перевела аферисту 180 тысяч рублей для повышения рейтинга в игре
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Покушение на убийство#Младенец#Белгород#Следком#Региональный следком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика