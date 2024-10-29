СК РФ проследит за расследованием покушения на убийство младенца под Белгородом

Posted 29 октября, 10:57
Published 29 октября, 10:57
Modified 29 октября, 10:59
Updated 29 октября, 10:59
Следствие установило, что 22 октября этого года белгородец поссорился со своей сожительницей и, пытаясь доказать, что может её убить, с силой бросил на пол находившегося поблизости 19-дневнего младенца. Ребёнка удалось спасти, но из-за полученных травм он может остаться инвалидом.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Его заключили под стражу. Расследование дела взял под контроль председатель Следкома России: все новые детали преступления региональные сотрудники будут сообщать ему.