С силой бросил на пол: белгородец в гневе пытался убить 19-дневного младенца

Posted 28 октября, 09:07
Published 28 октября, 09:07
Modified 28 октября, 09:09
Updated 28 октября, 09:09
Вечером 22 октября в селе Беловское Белгородского района 36-летний мужчина со злости бросил новорождённого ребёнка на пол. Белгородец мог продолжить избиение малыша, но эти действия предотвратила родственница пострадавшего.
По информации, доступной Бел.Ру, ребёнку на момент происшествия было всего 19 дней от роду — он родился 3 октября.
Обвиняемого мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 2 статья 105 УК РФ). В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Как стало известно ранее, мужчина пытался таким образом доказать своей сожительнице, что может её убить. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки. Предварительно, малыш может остаться инвалидом.