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Posted 28 октября, 09:07

Published 28 октября, 09:07

Modified 28 октября, 09:09

Updated 28 октября, 09:09

Белгородец пытался убить младенца, который появился на свет 19 дней назад

С силой бросил на пол: белгородец в гневе пытался убить 19-дневного младенца

28 октября 2024, 09:07
Фото: 1MI

Белгородец пытался убить младенца, который появился на свет 19 дней назад

Сюжет
Убийство
Житель Белгородской области из-за возникшей у него агрессии с силой бросил новорождённого ребёнка на пол. Известно, что 19-дневный малыш выжил, а мужчину заключили под стражу. Подробности стали известны журналистам Бел.Ру.

Вечером 22 октября в селе Беловское Белгородского района 36-летний мужчина со злости бросил новорождённого ребёнка на пол. Белгородец мог продолжить избиение малыша, но эти действия предотвратила родственница пострадавшего.

По информации, доступной Бел.Ру, ребёнку на момент происшествия было всего 19 дней от роду — он родился 3 октября.

Обвиняемого мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 2 статья 105 УК РФ). В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Как стало известно ранее, мужчина пытался таким образом доказать своей сожительнице, что может её убить. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки. Предварительно, малыш может остаться инвалидом.

Следком: мужчина пытался убить младенца, которому было не больше трёх недель
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Убийство#Покушение на убийство#Белгород#Новорожденный
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