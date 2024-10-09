8-летняя белгородка перевела аферисту 180 тысяч рублей для повышения рейтинга в игре

Posted 9 октября, 16:04
Published 9 октября, 16:04
Modified 9 октября, 16:04
Updated 9 октября, 16:04
5 октября около 23:00 восьмилетняя жительница Старого Оскола играла в мобильную игру на телефоне отца. В это время один из игроков предложил девочке перевести ему деньги для повышения рейтинга. Девочку такое предложение заинтересовало и она, зная пароль отца от банковского приложения, перевела мошенникам 180 тысяч рублей.
38-летний отец узнал о произошедшем благодаря СМС-сообщению о списании крупной суммы, после чего обратился в полицию.
По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, однако личность виновного пока не известна.