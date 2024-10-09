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Posted 9 октября, 16:04

Published 9 октября, 16:04

Modified 9 октября, 16:04

Updated 9 октября, 16:04

Ребёнок в Белгородской области перевёл 180 тысяч рублей мошенникам

8-летняя белгородка перевела аферисту 180 тысяч рублей для повышения рейтинга в игре

9 октября 2024, 16:04
Фото: 1MI

Ребёнок в Белгородской области перевёл 180 тысяч рублей мошенникам

Сюжет
Мошенничество
Маленькая жительница Старого Оскола перевела крупную сумму денег мошенникам для повышения её рейтинга в игре. Получилось это, поскольку девочка знала пароль от банковского приложения отца, сообщили в региональном УМВД.

5 октября около 23:00 восьмилетняя жительница Старого Оскола играла в мобильную игру на телефоне отца. В это время один из игроков предложил девочке перевести ему деньги для повышения рейтинга. Девочку такое предложение заинтересовало и она, зная пароль отца от банковского приложения, перевела мошенникам 180 тысяч рублей.

38-летний отец узнал о произошедшем благодаря СМС-сообщению о списании крупной суммы, после чего обратился в полицию.

По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, однако личность виновного пока не известна.

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