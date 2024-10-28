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Posted 28 октября, 08:10

Published 28 октября, 08:10

Modified 28 октября, 08:28

Updated 28 октября, 08:28

Следком: мужчина пытался убить младенца, которому было не больше трёх недель

Следком: мужчина пытался убить младенца, которому было не больше трёх недель

28 октября 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Громкое происшествие с избиением младенца в Белгородской области прокомментировали в Следственном комитете Белгородской области. Виновника уже заключили под стражу, появилась новая информация о произошедшем.

Следствие сообщает, что эпизод произошёл в прошлый вторник, 22 октября, в селе Беловское Белгородского района. Вечером 36-летний пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей.

Как ранее писал Telegram-канал SHOT, местный житель пытался доказать ей, что может её убить. Подтвердить свои слова он решил наглядно: схватил младенца и с силой бросил на пол.

Довести свой замысел до конца преступнику не удалось, его остановила мама мальчика. Он, как стало известно, родился в октябре 2024 года. По данным Бел.Ру, точная дата рождения — 3 октября. То есть на момент трагедии малышу было всего 19 дней.

Ребёнок получил тяжёлые травмы, в частности, закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки, продолжает SHOT. Сообщалось, что он попал в реанимацию и может остаться инвалидом.

Неадеквата задержали и предъявили ему обвинения, заключили под стражу. Позже на него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас идёт расследование, чтобы выяснить все детали преступления и собрать доказательства. Назначили несколько экспертиз.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Избиение#Младенец#Насилие над детьми
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