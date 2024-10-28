Следком: мужчина пытался убить младенца, которому было не больше трёх недель

Posted 28 октября, 08:10
Published 28 октября, 08:10
Modified 28 октября, 08:28
Updated 28 октября, 08:28
Следствие сообщает, что эпизод произошёл в прошлый вторник, 22 октября, в селе Беловское Белгородского района. Вечером 36-летний пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей.
Как ранее писал Telegram-канал SHOT, местный житель пытался доказать ей, что может её убить. Подтвердить свои слова он решил наглядно: схватил младенца и с силой бросил на пол.
Довести свой замысел до конца преступнику не удалось, его остановила мама мальчика. Он, как стало известно, родился в октябре 2024 года. По данным Бел.Ру, точная дата рождения — 3 октября. То есть на момент трагедии малышу было всего 19 дней.
Ребёнок получил тяжёлые травмы, в частности, закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки, продолжает SHOT. Сообщалось, что он попал в реанимацию и может остаться инвалидом.
Неадеквата задержали и предъявили ему обвинения, заключили под стражу. Позже на него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Сейчас идёт расследование, чтобы выяснить все детали преступления и собрать доказательства. Назначили несколько экспертиз.