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Posted 28 октября, 07:09

Published 28 октября, 07:09

Modified 28 октября, 07:12

Updated 28 октября, 07:12

Неадекватный белгородец швырнул младенца об пол, ребёнок попал в реанимацию

Разозлился, швырнул об пол: белгородец переломал кости младенцу. Что известно?

28 октября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

Неадекватный белгородец швырнул младенца об пол, ребёнок попал в реанимацию

Сюжет
Уголовное дело
В Белгородской области, где именно — не уточняется, произошёл пугающий инцидент. По информации Telegram-канала SHOT, один местный житель в ярости бросил об пол месячного мальчика. Ребёнок серьёзно пострадал, за его жизнь борются врачи.

Причиной всему стала ссора между 22-летней мамой новорождённого малыша и её 36-летним сожителем. Мужчина разгневался и начал угрожать женщине убийством. Чтобы не быть голословным, он решил продемонстрировать свои намерения на самом беззащитном существе поблизости — месячном мальчике.

Он приблизился к младенцу, который в это время лежал в своей кроватке, и надавил на него, продолжает Telegram-канал. После белгородец схватил ребёнка и с силой бросил на пол.

От удара мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и закрытый перелом руки. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. SHOT утверждает, что мальчик может стать инвалидом.

На местного жителя, который, как оказалось, ранее был судим по делу о наркотиках и уклонение от административного ареста, возбудили уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство, а в частности умышленные действия, которые были направлены на причинение смерти двум лицам. Сколько мужчине может грозить по новому сроку — не уточняется.

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