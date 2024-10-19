Обстрелы и книги в кормушках для птиц: как прошла суббота в Белгородской области

Posted 19 октября, 16:00
Published 19 октября, 16:00
Modified 19 октября, 16:00
Updated 19 октября, 16:00
С 16 октября бизнесмены из приграничных районов Белгородской области, соответствующие установленным критериям и заинтересованные в участии в свободной экономической зоне, могут подать заявки в министерство экономического развития области.
В последние месяцы прошли три собрания, на которых присутствовали представители более 100 компаний. В ходе встреч бизнесменам разъяснили критерии участия в программе. Кроме того, участникам предоставили ответы на все вопросы, которые у них были. Один из них — могут ли арендаторы присоединиться к программе СЭЗ. Глава региона подчеркнул, что данная возможность действительно существует.
В субботе Шебекино неоднократно было под ударом ВСУ. Один человек получил ранение, у него баротравма. Сначала бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После предоставления первой медицинской помощи бригада скорой помощи перевезла пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде. Все необходимые медицинские услуги были оказаны.
В результате попадания боеприпаса в селе Вязовое Краснояружского района пострадал мужчина, получивший ранения головы, брюшной полости, а также осколочные ранения рук и ног. Медицинская бригада доставила его в горбольницу №2 в Белгороде, где оказывается необходимая помощь.
Кормушки
В парке им. В. И. Ленина были установлены четыре новые кормушки для птиц. Они разместились в разных частях парка и позволят жителям кормить птиц в холодное время года. Рекомендуется использовать орехи, семена, сухофрукты и яблоки для этой цели.
Некоторые горожане ошибочно считают, что кормушки предназначены для обмена книгами и оставляют их там. Однако мэр напомнил, что это не соответствует их назначению и просил не оставлять книги, чтобы издания не пострадали.