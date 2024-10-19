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Posted 19 октября, 16:00

Published 19 октября, 16:00

Modified 19 октября, 16:00

Updated 19 октября, 16:00

Обстрелы и книги в кормушках для птиц: как прошла суббота в Белгородской области

Обстрелы и книги в кормушках для птиц: как прошла суббота в Белгородской области

19 октября 2024, 16:00
Фото: 1MI
Сюжет
ВСУ
В субботу, 19 октября, Белгородская область вновь оказалась под обстрелами ВСУ. Есть пострадавшие. Об этих и других событиях — в итогах дня Бел.Ру.

О СЭЗ

С 16 октября бизнесмены из приграничных районов Белгородской области, соответствующие установленным критериям и заинтересованные в участии в свободной экономической зоне, могут подать заявки в министерство экономического развития области.

В последние месяцы прошли три собрания, на которых присутствовали представители более 100 компаний. В ходе встреч бизнесменам разъяснили критерии участия в программе. Кроме того, участникам предоставили ответы на все вопросы, которые у них были. Один из них — могут ли арендаторы присоединиться к программе СЭЗ. Глава региона подчеркнул, что данная возможность действительно существует.

Может ли арендатор стать участником СЭЗ в Белгородской области?
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Пострадавшие

В субботе Шебекино неоднократно было под ударом ВСУ. Один человек получил ранение, у него баротравма. Сначала бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После предоставления первой медицинской помощи бригада скорой помощи перевезла пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде. Все необходимые медицинские услуги были оказаны.

В результате попадания боеприпаса в селе Вязовое Краснояружского района пострадал мужчина, получивший ранения головы, брюшной полости, а также осколочные ранения рук и ног. Медицинская бригада доставила его в горбольницу №2 в Белгороде, где оказывается необходимая помощь.

Один человек пострадал, есть разрушения: ВСУ нанесли удары по Белгородской области
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Кормушки

В парке им. В. И. Ленина были установлены четыре новые кормушки для птиц. Они разместились в разных частях парка и позволят жителям кормить птиц в холодное время года. Рекомендуется использовать орехи, семена, сухофрукты и яблоки для этой цели.

Некоторые горожане ошибочно считают, что кормушки предназначены для обмена книгами и оставляют их там. Однако мэр напомнил, что это не соответствует их назначению и просил не оставлять книги, чтобы издания не пострадали.

Кто-то оставляет книги: белгородцы не поняли функции новых конструкций в парке
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Медицинская помощь#Орехи#Белгород#ВСУ#Кормушки для птиц
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