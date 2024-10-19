Обстрелы и книги в кормушках для птиц: как прошла суббота в Белгородской области

В последние месяцы прошли три собрания, на которых присутствовали представители более 100 компаний. В ходе встреч бизнесменам разъяснили критерии участия в программе. Кроме того, участникам предоставили ответы на все вопросы, которые у них были. Один из них — могут ли арендаторы присоединиться к программе СЭЗ. Глава региона подчеркнул, что данная возможность действительно существует.