Кто-то оставляет книги: белгородцы не поняли функции новых конструкций в парке

Posted 19 октября, 14:20
Published 19 октября, 14:20
Modified 19 октября, 14:20
Updated 19 октября, 14:20
Строители установили новые кормушки для птиц в парке им. В. И. Ленина. Всего их четыре, расположенные в разных частях парка. С наступлением холодов можно будет подкармливать птиц, приносить им корм. Специалисты рекомендуют использовать орехи, семена, сухофрукты, яблоки.
Однако, как отметил Демидов, не все горожане понимают, зачем нужны эти кормушки. Некоторые оставляют там книги, считая, что это рассчитано на книгообмен. Однако конструкции открытые, поскольку их назначение другое.
«Просьба книги не оставлять, жаль, если испортятся издания», — отметил мэр.
В Белгороде продолжается реконструкция Центрального парка, где появится новый объект — белая пергола длиной 122 метра. Конструкция, напоминающая сердце, состоит из чередующихся опор и реек разной длины. Каркас перголы металлический, а теневые навесы будут из влагостойкой древесины.