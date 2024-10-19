Кто-то оставляет книги: белгородцы не поняли функции новых конструкций в парке

Строители установили новые кормушки для птиц в парке им. В. И. Ленина. Всего их четыре, расположенные в разных частях парка. С наступлением холодов можно будет подкармливать птиц, приносить им корм. Специалисты рекомендуют использовать орехи, семена, сухофрукты, яблоки.