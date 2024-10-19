Может ли арендатор стать участником СЭЗ в Белгородской области?

Posted 19 октября, 06:24
Published 19 октября, 06:24
Modified 19 октября, 06:26
Updated 19 октября, 06:26
По словам губернатора, с 16 октября предприятия из приграничных районов Белгородской области, соответствующие установленным критериям и желающие присоединиться к свободной экономической зоне, могут подавать заявки в министерство экономического развития области.
Министр получил указание организовать встречи с предпринимателями. Три таких мероприятия, на которых побывали представители более 100 компаний, уже прошло. Участникам разъяснили критерии и порядок участия с СЭЗ, а также ответили на все поступившие вопросы.
Как отметил Гладков, один из самых частых вопросов касался возможности арендаторов стать участниками механизма — ответ положительный. За подробной информацией о свободной экономической зоне можно обращаться к первому заместителю губернатора Дмитрию Гладскому, в министерство экономического развития или по телефону 122.
Напомним, ранее белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ. Подробности — по ссылке.