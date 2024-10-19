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Posted 19 октября, 06:24

Published 19 октября, 06:24

Modified 19 октября, 06:26

Updated 19 октября, 06:26

В Белгородской области провели встречи с бизнесом по вопросу СЭЗ

Может ли арендатор стать участником СЭЗ в Белгородской области?

19 октября 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области провели встречи с бизнесом по вопросу СЭЗ

С 16 октября в регионе начал действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что с представителями бизнеса провели ряд встреч. Также он ответил на один из самых часто задаваемых вопросов.

По словам губернатора, с 16 октября предприятия из приграничных районов Белгородской области, соответствующие установленным критериям и желающие присоединиться к свободной экономической зоне, могут подавать заявки в министерство экономического развития области.

Министр получил указание организовать встречи с предпринимателями. Три таких мероприятия, на которых побывали представители более 100 компаний, уже прошло. Участникам разъяснили критерии и порядок участия с СЭЗ, а также ответили на все поступившие вопросы.

Как отметил Гладков, один из самых частых вопросов касался возможности арендаторов стать участниками механизма — ответ положительный. За подробной информацией о свободной экономической зоне можно обращаться к первому заместителю губернатора Дмитрию Гладскому, в министерство экономического развития или по телефону 122.

Напомним, ранее белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ. Подробности — по ссылке.

Белгородский бизнес-омбудсмен назвал плюсы и минусы режима СЭЗ
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Предприниматели#Белгород#Вячеслав Гладков#Бизнес-омбудсмен#Дмитрий Гладский#СЭЗ
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