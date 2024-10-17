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Posted 17 октября, 11:27

Published 17 октября, 11:27

Modified 17 октября, 11:29

Updated 17 октября, 11:29

Александра Фролова

Белгородские школьники продолжают покорять интеллектуальное шоу «Умнее всех»

17 октября 2024, 11:27
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Александра Фролова

Школьница из белгородского села поедет на шоу к Тине Канделаки

Сюжет
Дети
Александра Фролова из села Доброе станет участницей третьего выпуска третьего сезона шоу «Умнее всех». Это программа, в которой дети могут заработать денежный приз, используя свой острый ум. Белгородцы смогут поддержать девочку уже вечером четверга.

Ещё одна белгородская школьница стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 13-летняя Александра Фролова из села Доброе Белгородской области стала героиней третьего выпуска третьего сезона.

Саша уже принимала участие в конкурсе «Большая перемена — 2023». Она увлекается программированием и нейрохирургией.

Выпуск с её участием будет показан в четверг, 17 октября, в 22:00. Белгородцы смогут поддержать девочку и узнать, удастся ли ей выиграть денежный приз.

Саша станет пятой участницей из Белгородской области. Ранее это сделали 14-летний Захар Суходубов, 12-летний Георгий Касницкий, 10-летняя Ксения Унковская и 13-летняя София Белецкая.

Только победа: юный белгородец в суперфинале шоу поборется за звание «Умнее всех»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Школьница#Белгород#Умнее всех#Тина Канделаки#Доброе#Интеллектуальное шоу
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