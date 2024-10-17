Белгородские школьники продолжают покорять интеллектуальное шоу «Умнее всех»

Posted 17 октября, 11:27
Published 17 октября, 11:27
Modified 17 октября, 11:29
Updated 17 октября, 11:29
Ещё одна белгородская школьница стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 13-летняя Александра Фролова из села Доброе Белгородской области стала героиней третьего выпуска третьего сезона.
Саша уже принимала участие в конкурсе «Большая перемена — 2023». Она увлекается программированием и нейрохирургией.
Выпуск с её участием будет показан в четверг, 17 октября, в 22:00. Белгородцы смогут поддержать девочку и узнать, удастся ли ей выиграть денежный приз.
Саша станет пятой участницей из Белгородской области. Ранее это сделали 14-летний Захар Суходубов, 12-летний Георгий Касницкий, 10-летняя Ксения Унковская и 13-летняя София Белецкая.