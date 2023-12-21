Белгородец поедет за реваншем к Тине Канделаки

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
12-летний Георгий Касницкий из Белгорода вновь попробует свои силы на шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Юный белгородец примет участие в новом выпуске второго сезона передачи, которую ведёт Тина Канделаки.
Школьник участвовал в первом сезоне шоу. Увлекается мальчик химией и нумизматикой. Удастся ли Гоше взять реванш, белгородцы смогут узнать уже сегодня. Передача начнётся в 22:00 21 декабря.
Интеллектуальную игру «Умнее всех» юный белгородец «штурмует» уже второй раз. Ранее он участвовал в шоу в марте. Как сообщалось, мальчик может узнать любую страну только по контуру. А ещё он участвовал в олимпиадах по химии, географии и истории, по итогам которых становился призёром и победителем.
Однако «Умнее всех» — не единственная передача, где белгородцы могли видеть школьника. В прошлом году он принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!», а годом ранее — в «Лучше всех» на Первом канале.
Также добавим, что Георгий Касницкий — далеко не единственный белгородский школьник, который участвовал в подобных передачах. В шоу «Умнее всех» белгородцы уже могли видеть 13-летнюю Софью Белецкую. Девочка тоже дважды была участницей этой передачи. Школьница изучает экологию и глобальные процессы и мечтает в будущем найти способ предотвратить экологическую катастрофу.
Ещё среди юных дарований Белгородской области — 10-летняя Ксения Унковская. Девочка увлекается информатикой и математикой, а в будущем мечтает стать программистом. Видеть школьницу зрители могли также в шоу «Умнее всех».
В этой же телевикторине участвовал и 14-летний Захар Суходубов из Белгорода. Занимается подросток робототехникой, и, несмотря на возраст, он уже успел победить в нескольких турнирах. Работать в дальнейшем школьник хочет в этой же сфере.