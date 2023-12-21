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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Георгий Касницкий

Белгородец поедет за реваншем к Тине Канделаки

21 декабря 2023, 11:51
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Георгий Касницкий

Школьник из Белгорода второй раз будет участвовать в шоу «Умнее всех»

12-летний Георгий Касницкий примет участие в новом выпуске второго сезона шоу «Умнее всех». Ранее школьник уже участвовал в передаче. Удастся ли мальчику взять реванш, белгородцы узнают вечером 21 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».
Сюжет
Дети

12-летний Георгий Касницкий из Белгорода вновь попробует свои силы на шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Юный белгородец примет участие в новом выпуске второго сезона передачи, которую ведёт Тина Канделаки.

Школьник участвовал в первом сезоне шоу. Увлекается мальчик химией и нумизматикой. Удастся ли Гоше взять реванш, белгородцы смогут узнать уже сегодня. Передача начнётся в 22:00 21 декабря.

Интеллектуальную игру «Умнее всех» юный белгородец «штурмует» уже второй раз. Ранее он участвовал в шоу в марте. Как сообщалось, мальчик может узнать любую страну только по контуру. А ещё он участвовал в олимпиадах по химии, географии и истории, по итогам которых становился призёром и победителем.

Однако «Умнее всех» — не единственная передача, где белгородцы могли видеть школьника. В прошлом году он принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!», а годом ранее — в «Лучше всех» на Первом канале.

Также добавим, что Георгий Касницкий — далеко не единственный белгородский школьник, который участвовал в подобных передачах. В шоу «Умнее всех» белгородцы уже могли видеть 13-летнюю Софью Белецкую. Девочка тоже дважды была участницей этой передачи. Школьница изучает экологию и глобальные процессы и мечтает в будущем найти способ предотвратить экологическую катастрофу.

Ещё среди юных дарований Белгородской области — 10-летняя Ксения Унковская. Девочка увлекается информатикой и математикой, а в будущем мечтает стать программистом. Видеть школьницу зрители могли также в шоу «Умнее всех».

В этой же телевикторине участвовал и 14-летний Захар Суходубов из Белгорода. Занимается подросток робототехникой, и, несмотря на возраст, он уже успел победить в нескольких турнирах. Работать в дальнейшем школьник хочет в этой же сфере.

Тина КанделакиТина Канделаки
Общий планОбщий план
Тина Канделаки
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех
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#Белгородская область#Шоу#Дети#Телевидение#Белгород#Наталья Корявых#Тина Канделаки#Георгий Касницкий
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