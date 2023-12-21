Белгородец поедет за реваншем к Тине Канделаки

Интеллектуальную игру «Умнее всех» юный белгородец «штурмует» уже второй раз. Ранее он участвовал в шоу в марте. Как сообщалось, мальчик может узнать любую страну только по контуру. А ещё он участвовал в олимпиадах по химии, географии и истории, по итогам которых становился призёром и победителем.