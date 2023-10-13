Мечтающую предотвратить экологическую катастрофу белгородку вновь покажут на ТВ

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Школьница из Белгорода София Белецкая примет участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 13-летняя девочка стала участницей второго выпуска второго сезона викторины. В самом шоу юная белгородка участвует уже второй раз.
Во время игры участники шоу должны заработать баллы, которые затем конвертируются в реальные деньги. Победитель получит денежный приз и пройдёт в суперфинал.
София из Белгорода занимается изучением экологии и глобальных процессов и мечтает в будущем найти способ предотвратить экологическую катастрофу.
Удастся ли белгородской школьнице взять реванш за прошлые игры, телезрители узнают 13 октября. Передача начнётся в 18:30 на телеканале «Пятница!». Состоять второй сезон шоу будет из 13 игр и суперфинала. Ведёт проект Тина Канделаки.