Мечтающую предотвратить экологическую катастрофу белгородку вновь покажут на ТВ

Школьница из Белгорода София Белецкая примет участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 13-летняя девочка стала участницей второго выпуска второго сезона викторины. В самом шоу юная белгородка участвует уже второй раз.