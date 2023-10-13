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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

София Белецкая

Мечтающую предотвратить экологическую катастрофу белгородку вновь покажут на ТВ

13 октября 2023, 08:44
Фото: пресс-служба телеканала
София Белецкая

Школьница из Белгорода может стать умнее всех на «Пятнице!»

София Белецкая стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех». В интеллектуальной викторине девочка участвует уже второй раз. Занимается юная белгородка вопросами экологии, сообщили в пресс-службе телеканала.
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Дети

Школьница из Белгорода София Белецкая примет участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 13-летняя девочка стала участницей второго выпуска второго сезона викторины. В самом шоу юная белгородка участвует уже второй раз.

Во время игры участники шоу должны заработать баллы, которые затем конвертируются в реальные деньги. Победитель получит денежный приз и пройдёт в суперфинал.

София из Белгорода занимается изучением экологии и глобальных процессов и мечтает в будущем найти способ предотвратить экологическую катастрофу.

Удастся ли белгородской школьнице взять реванш за прошлые игры, телезрители узнают 13 октября. Передача начнётся в 18:30 на телеканале «Пятница!». Состоять второй сезон шоу будет из 13 игр и суперфинала. Ведёт проект Тина Канделаки.

съёмки шоу «Умнее всех» съёмки шоу «Умнее всех»
съёмки шоу «Умнее всех» съёмки шоу «Умнее всех»
съёмки шоу «Умнее всех»
Фото: пресс-служба телеканала
10-летняя девочка с дефектами речи из Белгорода поёт и рисует
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#Белгородская область#Шоу#Дети#Викторина#Телеканал#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Пятница#Умнее всех#Тина Канделаки#Соня Белецкая
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