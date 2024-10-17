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Тина Канделаки

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2024
Белгородские школьники продолжают покорять интеллектуальное шоу «Умнее всех»
17 октября, 11:27
2023
Белгородец поедет за реваншем к Тине Канделаки
12-летний Георгий Касницкий примет участие в новом выпуске второго сезона шоу «Умнее всех». Ранее школьник уже участвовал в передаче. Удастся ли мальчику взять реванш, белгородцы узнают вечером 21 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».
21 декабря 2023, 11:51
У Тины Канделаки есть вопросы к 14-летнему белгородцу
14-летний Захар Суходубов из Белгорода решил показать свои знания в интеллектуальной телевикторине. Выпуск с участием подростка покажут 30 ноября в 22:00, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».
30 ноября 2023, 08:12
Мечтающую предотвратить экологическую катастрофу белгородку вновь покажут на ТВ
София Белецкая стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех». В интеллектуальной викторине девочка участвует уже второй раз. Занимается юная белгородка вопросами экологии, сообщили в пресс-службе телеканала.
13 октября 2023, 08:44
Школьница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»
10-летняя Ксения Унковская из Белгорода приняла участие в двенадцатом выпуске программы. Шоу покажут сегодня, 20 июня, в 19:50 на телеканале «Пятница».
20 июня 2023, 08:42
12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех
Ученик шестого класса Георгий Касницкий принял участие в новом интеллектуальном шоу на федеральном телеканале. Посмотреть выпуск с ним можно уже сегодня, 21 марта.
21 марта 2023, 08:28

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