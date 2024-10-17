Тина Канделаки

У Тины Канделаки есть вопросы к 14-летнему белгородцу

14-летний Захар Суходубов из Белгорода решил показать свои знания в интеллектуальной телевикторине. Выпуск с участием подростка покажут 30 ноября в 22:00, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».