Только победа: юный белгородец в суперфинале шоу поборется за звание «Умнее всех»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
14-летний белгородец Захар Суходубов из Белгорода продолжит бороться за звание самого интеллектуального участника шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!».
Недавно подросток прошёл четыре раунда интеллектуальных препятствий и попал в суперфинал. Теперь Захар может стать победителем шоу и получить денежный приз.
Всего будет два победителя: в категории 10-12 лет и 13-14 лет. В суперфинал из 100 детей прошли только 24 умнейших ребёнка.
Посмотреть выпуск шоу и узнать, удастся ли Захару Суходубову стать «Умнее всех», можно сегодня, 28 декабря, в 21:30.
На прошлой неделе также стало известно о другом белгородце, принявшем участие в шоу «Умнее всех». 12-летний Георгий Касницкий уже «засветился» в первом сезоне, однако он решил попробовать свои силы во второй раз.