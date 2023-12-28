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Захар Суходубов

Только победа: юный белгородец в суперфинале шоу поборется за звание «Умнее всех»

28 декабря 2023, 09:31
Фото: кадр из шоу «Умнее всех»
Захар Суходубов

14-летний белгородец попал в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»

14-летний Захар Суходубов из Белгорода в предыдущих выпусках прошёл четыре раунда и попал в суперфинал. В этот четверг белгородцы узнают, получилось ли у земляка обыграть 23 умных ребёнка и заполучить звание «Умнее всех».

14-летний белгородец Захар Суходубов из Белгорода продолжит бороться за звание самого интеллектуального участника шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!».

Недавно подросток прошёл четыре раунда интеллектуальных препятствий и попал в суперфинал. Теперь Захар может стать победителем шоу и получить денежный приз.

Всего будет два победителя: в категории 10-12 лет и 13-14 лет. В суперфинал из 100 детей прошли только 24 умнейших ребёнка.

Посмотреть выпуск шоу и узнать, удастся ли Захару Суходубову стать «Умнее всех», можно сегодня, 28 декабря, в 21:30.

На прошлой неделе также стало известно о другом белгородце, принявшем участие в шоу «Умнее всех». 12-летний Георгий Касницкий уже «засветился» в первом сезоне, однако он решил попробовать свои силы во второй раз.

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#Общество#Белгородская область#Шоу#Участие#Белгород#Александра Склярова#Умнее всех
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