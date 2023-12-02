Белгородская Леди Гага выиграла 500 тыс. рублей на шоу российского телеканала

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Накануне белгородка Дарья Струкова выступила в музыкальном шоу «Ярче звёзд» на телеканале ТНТ. Девушка переоделась в Леди Гагу и исполнила её песню Poker Face. Жюри шоу понравилось выступление белгородки: она выиграла 500 тыс. рублей и прошла в суперфинал. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Белгородский канал».
Дарья Струкова родилась в посёлке Викторополь Вейделевского района. Она закончила Губкинский музыкальный колледж и была вокалисткой в местной группе, а после перебралась жить в Воронеж. Девушка с 15 лет была поклонницей Леди Гаги, друзья ей даже говорили, что их голоса похожи.
Напомним, что недавно отец и дочь из Белгорода выступили на шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно представилась певицей ZaNoZa и исполнила песню «Зимний сон», а её отец Александр Кужелев выступил отдельно с песней «Сансара».