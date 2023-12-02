Белгородская Леди Гага выиграла 500 тыс. рублей на шоу российского телеканала

Дарья Струкова родилась в посёлке Викторополь Вейделевского района. Она закончила Губкинский музыкальный колледж и была вокалисткой в местной группе, а после перебралась жить в Воронеж. Девушка с 15 лет была поклонницей Леди Гаги, друзья ей даже говорили, что их голоса похожи.