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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Белгородка Дарья Струкова

Белгородская Леди Гага выиграла 500 тыс. рублей на шоу российского телеканала

2 декабря 2023, 09:21
Фото: кадр из выпуска "Ярче звёзд" на ТНТ
Белгородка Дарья Струкова

Белгородка перевоплотилась в звезду и выступила на музыкальном шоу

Девушка родилась в посёлке Вейделевского района и с 15 лет являлась поклонницей певицы Леди Гаги. Поэтому для участия в шоу белгородка перевоплотилась в своего кумира и спела её песню. Это помогло певице пройти в суперфинал и выиграть 500 тыс. рублей.

Накануне белгородка Дарья Струкова выступила в музыкальном шоу «Ярче звёзд» на телеканале ТНТ. Девушка переоделась в Леди Гагу и исполнила её песню Poker Face. Жюри шоу понравилось выступление белгородки: она выиграла 500 тыс. рублей и прошла в суперфинал. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Белгородский канал».

Дарья Струкова родилась в посёлке Викторополь Вейделевского района. Она закончила Губкинский музыкальный колледж и была вокалисткой в местной группе, а после перебралась жить в Воронеж. Девушка с 15 лет была поклонницей Леди Гаги, друзья ей даже говорили, что их голоса похожи.

Напомним, что недавно отец и дочь из Белгорода выступили на шоу «Вы поёте великолепно». Анастасия Сахно представилась певицей ZaNoZa и исполнила песню «Зимний сон», а её отец Александр Кужелев выступил отдельно с песней «Сансара».

Белгородка Дарья СтруковаБелгородка Дарья Струкова
Выступление Дарьи СтруковойВыступление Дарьи Струковой
Белгородка Дарья Струкова
Фото: кадр из выпуска "Ярче звёзд" на ТНТ
«Вы поёте великолепно»: ZaNoZa из Белгорода и её отец покорили жюри на федеральном ТВ
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#Белгородская область#Шоу#Вейделевский район#Телеканал#Певица#Белгород#Александра Склярова
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