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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех

21 марта 2023, 08:28
Фото: кадр из видео телеканала "Пятница!"

Юный белгородец стал участником игры «Умнее всех» на «Пятнице!»

Ученик шестого класса Георгий Касницкий принял участие в новом интеллектуальном шоу на федеральном телеканале. Посмотреть выпуск с ним можно уже сегодня, 21 марта.
Сюжет
Дети

Юного белгородца Георгия Касницкого покажут на телеканале «Пятница!». Мальчик принял участие в интеллектуальной игре «Умнее всех». В эфир передача выйдет в 19:00 уже сегодня, 21 марта. Об этом Бел.Ру рассказала читательница.

12-летний Гоша может узнать любую страну только по контуру. Ранее мальчик участвовал в олимпиадах по химии, географии и истории, по итогам которых становился призёром и победителем.

Школьник из Новой Таволжанки Шебекинского горокруга и ранее участвовал в передачах на телевидении. В частности, в шоу «Вундеркинды» на «Пятнице!». Мальчик считает себя экспертом биографии Сталина и других политических деятелей, пишет стихи и рассказы.

В 2021 году шестиклассник выступил с необычными опытами на передаче «Лучше всех» на Первом канале. Помогал Георгию химик и ведущий научных программ Дмитрий Ларин.

Фото: vk.com/friday_ru
Юный белгородец принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»
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#Белгородская область#Дети#Общество#Телевидение#Шоу#Наталья Корявых#Умнее всех#Телеканал Пятница!#Тина Канделаки#Георгий Касницкий
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