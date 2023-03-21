12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех

Школьник из Новой Таволжанки Шебекинского горокруга и ранее участвовал в передачах на телевидении. В частности, в шоу «Вундеркинды» на «Пятнице!». Мальчик считает себя экспертом биографии Сталина и других политических деятелей, пишет стихи и рассказы.