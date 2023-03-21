12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Юного белгородца Георгия Касницкого покажут на телеканале «Пятница!». Мальчик принял участие в интеллектуальной игре «Умнее всех». В эфир передача выйдет в 19:00 уже сегодня, 21 марта. Об этом Бел.Ру рассказала читательница.
12-летний Гоша может узнать любую страну только по контуру. Ранее мальчик участвовал в олимпиадах по химии, географии и истории, по итогам которых становился призёром и победителем.
Школьник из Новой Таволжанки Шебекинского горокруга и ранее участвовал в передачах на телевидении. В частности, в шоу «Вундеркинды» на «Пятнице!». Мальчик считает себя экспертом биографии Сталина и других политических деятелей, пишет стихи и рассказы.
В 2021 году шестиклассник выступил с необычными опытами на передаче «Лучше всех» на Первом канале. Помогал Георгию химик и ведущий научных программ Дмитрий Ларин.