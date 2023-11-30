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Захар Суходубов

У Тины Канделаки есть вопросы к 14-летнему белгородцу

30 ноября 2023, 08:12
Фото: пресс-служба канала "Пятница!"
Захар Суходубов

Белгородец попал на ТВ-шоу «Умнее всех»

14-летний Захар Суходубов из Белгорода решил показать свои знания в интеллектуальной телевикторине. Выпуск с участием подростка покажут 30 ноября в 22:00, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Юный белгородец стал участником интеллектуальной игры «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 14-летний Захар Суходубов из Белгорода покажет свои знания во втором сезоне шоу.

Захар увлекается робототехникой, он победил во множестве турниров. В будущем школьник мечтает начать трудовую деятельность в этом же направлении, занимаясь робототехникой и работая с искусственным интеллектом.

Поболеть за белгородца можно будет сегодня, 30 ноября. Выпуск с участием Захара покажут на телеканале «Пятница!» в 22:00. Победитель телевикторины получит денежный приз и перейдёт в суперфинал.

Захар Суходубов как минимум четвёртый белгородец, который «штурмует» шоу «Умнее всех». Ранее в телевикторине участвовали 12-летний Георгий Касницкий, 10-летняя Ксения Унковская и 13-летняя София Белецкая.

Захар Суходубов на телевикторинеЗахар Суходубов на телевикторине
Кадры из телевикторины с участием белгородцаКадры из телевикторины с участием белгородца
Тина Канделаки Тина Канделаки
Захар Суходубов на телевикторине
Фото: пресс-служба канала "Пятница!"
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#Белгородская область#Белгород#Телевикторина#Александра Склярова#Умнее всех#Тина Канделаки
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