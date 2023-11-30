У Тины Канделаки есть вопросы к 14-летнему белгородцу

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Юный белгородец стал участником интеллектуальной игры «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». 14-летний Захар Суходубов из Белгорода покажет свои знания во втором сезоне шоу.
Захар увлекается робототехникой, он победил во множестве турниров. В будущем школьник мечтает начать трудовую деятельность в этом же направлении, занимаясь робототехникой и работая с искусственным интеллектом.
Поболеть за белгородца можно будет сегодня, 30 ноября. Выпуск с участием Захара покажут на телеканале «Пятница!» в 22:00. Победитель телевикторины получит денежный приз и перейдёт в суперфинал.
Захар Суходубов как минимум четвёртый белгородец, который «штурмует» шоу «Умнее всех». Ранее в телевикторине участвовали 12-летний Георгий Касницкий, 10-летняя Ксения Унковская и 13-летняя София Белецкая.