Школьница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети отвечают на вопросы и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги. Победитель получит денежный приз и путёвку в суперфинал. В шоу принимают участие дети от 6 до 14 лет. Ведущей программы является Тина Канделаки.