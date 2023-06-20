Школьница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Школьницу Ксению Унковскую из Белгорода покажут на телеканале «Пятница». Девочка стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех». Ксения увлекается информатикой и математикой, в будущем мечтает стать программистом.
Посмотреть выпуск с белгородкой можно сегодня, 20 июня, в 19:50.
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети отвечают на вопросы и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги. Победитель получит денежный приз и путёвку в суперфинал. В шоу принимают участие дети от 6 до 14 лет. Ведущей программы является Тина Канделаки.
Напомним, что 21 марта в шоу «Умнее всех» принимал участие 12-летний белгородец Георгий Касницкий. Мальчик может узнать любую страну по контуру.