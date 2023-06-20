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Школьница из Белгорода стала участницей шоу «Умнее всех» на «Пятнице»

20 июня 2023, 08:42
Фото: скрин шоу "Умнее всех" на телеканале "Пятница"
10-летняя Ксения Унковская из Белгорода приняла участие в двенадцатом выпуске программы. Шоу покажут сегодня, 20 июня, в 19:50 на телеканале «Пятница».
Сюжет
Дети

Школьницу Ксению Унковскую из Белгорода покажут на телеканале «Пятница». Девочка стала участницей интеллектуального шоу «Умнее всех». Ксения увлекается информатикой и математикой, в будущем мечтает стать программистом.

Посмотреть выпуск с белгородкой можно сегодня, 20 июня, в 19:50.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети отвечают на вопросы и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги. Победитель получит денежный приз и путёвку в суперфинал. В шоу принимают участие дети от 6 до 14 лет. Ведущей программы является Тина Канделаки.

Напомним, что 21 марта в шоу «Умнее всех» принимал участие 12-летний белгородец Георгий Касницкий. Мальчик может узнать любую страну по контуру.

12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех
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#Умнее всех#Интеллектуальная игра#Дети#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Пятница#Телеканал Пятница!#Тина Канделаки
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