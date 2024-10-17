Только победа: юный белгородец в суперфинале шоу поборется за звание «Умнее всех»

14-летний Захар Суходубов из Белгорода в предыдущих выпусках прошёл четыре раунда и попал в суперфинал. В этот четверг белгородцы узнают, получилось ли у земляка обыграть 23 умных ребёнка и заполучить звание «Умнее всех».