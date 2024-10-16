Кусочек прошедшего лета: белгородцы заметили радугу на пасмурном небе

Похолодало в Белгороде неожиданно. После нетипичной для осени погоды температура за окном упала до восьми градусов. Белгородцы стали ждать тепла, которое всё же решили подать в дома раньше нормативного срока в пять дней, в которые температура воздуха держится не выше восьми градусов. И дождались дождя, отсутствие которого их беспокоило.