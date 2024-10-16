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Posted 16 октября, 12:29

Published 16 октября, 12:29

Modified 16 октября, 12:31

Updated 16 октября, 12:31

Радуга

Кусочек прошедшего лета: белгородцы заметили радугу на пасмурном небе

16 октября 2024, 12:29
Фото: bel.ru
Радуга

Белгородцы делятся фотографиями радуги после небольшого дождя

Сюжет
Дождь
Несмотря на холод и серые тучи в октябре, белгородцы увидели яркую цветную радугу, напоминающую об ушедшем летнем тепле.

Октябрь октябрём, и холод холодом, но даже после мелкого осеннего дождичка появляется яркая радуга. Белгородцы недавно заметили часть цветной дуги в стороне Северного, пробивающуюся сквозь серые тучи. А кому-то повезло увидеть её целиком. Радуга напоминает о тёплых летних деньках и чистом голубом небе.

Похолодало в Белгороде неожиданно. После нетипичной для осени погоды температура за окном упала до восьми градусов. Белгородцы стали ждать тепла, которое всё же решили подать в дома раньше нормативного срока в пять дней, в которые температура воздуха держится не выше восьми градусов. И дождались дождя, отсутствие которого их беспокоило.

Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в БелгородеОктябрьская радуга в Белгороде
Октябрьская радуга в Белгороде. Фото: bel.ru
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Дождь#Новости Белгорода#Радуга#Белгород
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