Жарко-холодно: отопление всё же будет, но как к подаче тепла относятся белгородцы?

Тёплая летняя погода не уходила из региона до второй недели октября. Сейчас уже резко похолодало. И снова встаёт вопрос — а когда тепло? Ранее на этот вопрос ответили губернатор и мэр. Обо сослались на предписанную норму, где указано, что подача тепла осуществляется только после того, как температура ниже восьми градусов продержится как минимум пять дней. Вячеслав Гладков позже заявил, что мнений у местных жителей много относительно комфортности нахождения в домах из-за похолодания. Кроме того, «90% людей будут ругаться», если включить отопление, а после этого температура воздуха поднимется.