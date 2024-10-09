Жарко-холодно: отопление всё же будет, но как к подаче тепла относятся белгородцы?

Posted 9 октября, 13:48
Published 9 октября, 13:48
Modified 9 октября, 13:50
Updated 9 октября, 13:50
С наступлением осени «просыпается» вопрос об отоплении. А точнее — о том, когда его включат. Особенно сильно он будоражит умы жителей Белгородской области после ощутимого падения температуры воздуха.
Тёплая летняя погода не уходила из региона до второй недели октября. Сейчас уже резко похолодало. И снова встаёт вопрос — а когда тепло? Ранее на этот вопрос ответили губернатор и мэр. Обо сослались на предписанную норму, где указано, что подача тепла осуществляется только после того, как температура ниже восьми градусов продержится как минимум пять дней. Вячеслав Гладков позже заявил, что мнений у местных жителей много относительно комфортности нахождения в домах из-за похолодания. Кроме того, «90% людей будут ругаться», если включить отопление, а после этого температура воздуха поднимется.
Редакция Бел.Ру в своих соцсестях провела опрос среди читателей по вопросу необходимости «открытия» отопительного сезона. В опросе приняли участие 1934 человека. 69,03% выбрали ответ, что это нужно сделать, а против — 30,97%. Это 1335 и 599 белгородцев соответственно.
И всё же сегодня глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с 10 октября тепло можно ожидать в детсадах, школах и больницах. А вот уже 14 октября — в МКД. Как развернётся ситуация дальше при возможности потепления, пока неизвестно.