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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Дожди снова пойдут в Белгородской области.

Осень пришла в Белгородскую область раньше, чем ожидалось?

12 августа 2024, 14:48
Фото: 1MI
Дожди снова пойдут в Белгородской области.

В Белгородской области похолодает

Доставать тёплую одежду пока рано, но уже можно убирать купальники. Синоптики обещают завтра днём температуру чуть выше +20 °C и кратковременные дожди, сообщает МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 13 августа, установится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а вот днём местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9… +14 °C, днём будет +19… +24 °C. В Белгороде ночью ожидается +11… +13 °C, а днём температура поднимется до +21… +23 °C.

Напомним, что на минувшие выходные специалисты прогнозировали в Белгородской области дожди, хотя температура воздуха была довольно высокой.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Температура#Новости Белгорода#Ветер#Синоптики#Белгород#Облачность
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