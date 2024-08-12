Осень пришла в Белгородскую область раньше, чем ожидалось?

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Завтра, 13 августа, установится переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а вот днём местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +9… +14 °C, днём будет +19… +24 °C. В Белгороде ночью ожидается +11… +13 °C, а днём температура поднимется до +21… +23 °C.
Напомним, что на минувшие выходные специалисты прогнозировали в Белгородской области дожди, хотя температура воздуха была довольно высокой.