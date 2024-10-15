«Нет такой кнопки, чтобы сразу стало тепло»: что говорят ждущим отопление белгородцам

Posted 15 октября, 09:36
Published 15 октября, 09:36
Modified 15 октября, 09:38
Updated 15 октября, 09:38
В Белгороде с 14 октября отопление начали подавать в жилые дома. Однако не везде батареи потеплели: горожане в соцсетях жалуются, что тепла всё ещё нет в некоторых домах в центре города, в районе Студенческой, на Харгоре.
Ещё раньше отопление должны были запустить в соцучреждениях. Однако, как утверждает обратившаяся к губернатору белгородка, в одном из детсадов было холодно.
Вячеслав Гладков ответил на жалобу так: «Не бывает такого, чтобы одномоментно [запустили отопление] — нет такой кнопки, чтобы нажали, и у нас сразу везде тепло. Это процесс постепенный».
Глава региона добавил, что отопление запущено, но работы предстоит много, в том числе по регулировке. Тем не менее соцобъекты — детсады, школы, больницы — должны подключить за 2-4 дня.
Жилой фонд тоже будут подключать поэтапно.
Одновременная подача тепла во все многоквартирные дома невозможна. Этот процесс будет организован по графику в течение нескольких дней. Затем на протяжении двух недель предстоят пусконаладочные работы на внутридомовых системах.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Градоначальник добавил, что узнать о сроках запуска отопления белгородцы могут в своих управляющих компаниях. Контакты можно уточнить на портале ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/.
Ранее в региональном министерстве ЖКХ уточнили, что на запуск тепла даётся три дня. После этого срока УК готовы принимать жалобы жителей, не дождавшихся отопления.
Накануне в мэрии Белгорода отчитались, что отопление начали подавать почти в 400 МКД.