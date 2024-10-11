Что белгородцам нужно знать о новом отопительном сезоне? Сроки и риски

Posted 11 октября, 14:04
Published 11 октября, 14:04
Modified 11 октября, 14:06
Updated 11 октября, 14:06
Тепло в соцобъекты Белгорода начали подавать 10 октября, когда столбик термометра остановился на +18 °C. А в многоквартирных домах с централизованной системой батареи начнут включать уже 14 октября.
Известно, что в соцобъектах Белгорода уже идут пусконаладочные работы. Тепло подают в 54 муниципальных детских сада и в 32 школы. Всего за два дня должны подключить 110 зданий. Работы на внутридомовых системах планируется провести за две недели — таких МКД насчитывается 1377.
Примерно в такие же даты отопление включили и в прошлом году — с 9 по 11 октября. Отключили подачу тепла уже 10 апреля — вероятно, в это же время отопительный сезон завершат и в 2025 году.
В прошлые годы даты были немного другие: в 2021 и 2022 годах тепло подавали 19-20 сентября, а отключали — в последних числах апреля.
Некоторые главы муниципалитетов также уже ответили о сроках подачи отопления. Например, в Старооскольском округе планируют придерживаться нормативов, поэтому ждут стабильной температуры ниже +8 °C.
В Шебекинском и Яковлевском округах отопительный сезон начнётся почти как и в Белгороде — с 14 и 15 октября соответственно. А в Губкинском округе тепло начали подавать со вчерашнего дня, 10 октября.
Главы других муниципалитетов пока не комментировали сроки включения отопления.
За несколько дней до начала отопительного сезона, 8 октября, власти заявляли, что включать отопление в регионе ещё рано: тогда начались первые холодные дни с небольшими дождями, которые сразу же должны были смениться жарой. Тёплые дни действительно наступили, а вместе с ними — и отопительный сезон в Белгороде.
Но всего за пару дней до новости о дате подачи отопления мэр областного центра Валентин Демидов отмечал, что точных сроков ещё нет. В то же время власти обещали ориентироваться на прогноз погоды.
Так и произошло: отопительный сезон решили начать чуть раньше, чем позволял норматив. Сейчас в регионе проходят последние тёплые дни — уже 13 октября температура опустится до +11 °C. После этого холодать будет с каждым днём всё сильнее.
Норматив же, которого придерживались в регионе все предыдущие годы, показывает, что для подачи тепла в здания температура воздуха должна опуститься ниже +8 °C и закрепиться на этой отметке на протяжении нескольких дней.
Чуть позже о сроках включения отопления высказывался и губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что угодить всем людям просто невозможно: кому-то будет холодно, кому-то — жарко. Поэтому в регионе и назначили норматив, которого стали придерживаться. Ведь многие жители, по его словам, начали бы ругаться, если бы в их доме включили отопление, когда на улице +22 °C.
Жители, как обычно, разделились на два лагеря: кто-то высказывался за раннюю подачу тепла, потому что уже замёрз, а для других текущая температура — комфортна. Тогда глава региона и выразил мнение, что «90% людей» будут ругаться из-за включения отопления в жаркую погоду.
Редакция Бел.Ру решила провести опрос среди читателей, чтобы выяснить, в какой «лагерь» те входят. Оказалось, что большая часть (69,03%) за включение отопления — это около 1335 человек из 1934.
Летом глава региона сообщал президенту России Владимиру Путину, что зимний период в Белгородской области может пройти довольно сложно из-за неспокойной оперативной обстановки. Оказалось, что дело в существующих рисках отключения отопления.
Чтобы подготовиться к непростой зиме, власти начали закупать генераторы для соцобъектов. Об этом же попросили и мирных жителей: «Если вы живёте в частном секторе, конечно, нужно приобретать, потому что перебои уже видно», — сообщал Гладков.
В Белгородской области насчитывается 1273 МКД с индивидуальным отоплением. Власти обратились к тем жителям, которые планируют уезжают на зиму в другие регионы: их попросили оставить ключи от квартиры у доверенных лиц на случай ЧП.