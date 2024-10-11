Что белгородцам нужно знать о новом отопительном сезоне? Сроки и риски

Чуть позже о сроках включения отопления высказывался и губернатор Вячеслав Гладков. Он отмечал, что угодить всем людям просто невозможно: кому-то будет холодно, кому-то — жарко. Поэтому в регионе и назначили норматив, которого стали придерживаться. Ведь многие жители, по его словам, начали бы ругаться, если бы в их доме включили отопление, когда на улице +22 °C.